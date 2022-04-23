(ÖZET) Gaziantep FK - Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 34. haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe 'yi ağırladı. Maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken maçın uzatma dakikalarında Türk futbol tarihine geçen anlar yaşandı. İlk olarak 90+3'te Göztepe Adis Jahovic ile golü buldu. Maçın hakemi gol kararı vermesine rağmen İzmir ekibi golde hata olduğunu belirterek rakibinin santradan golü atmasına izin verdi ve skor 1-1'e geldi. Bu golün ardından ev sahibi ekip bir de penaltı kazandı. Muhammet Demir de Göztepe'nin fair-play'ine kayıtsız kalmayarak topu dışarıya attı. Bu sonuçla Göztepe küme düşen 2. takım oldu. İzmir ekibi 5 sezon sonra Süper Lig'e veda etmiş oldu.

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Maçtan dakikalar

Maçın 8. dakikasında ilk tehlikeli atak ev sahibi Gaziantep'ten geldi. Maxim sol kanatta, orta çizgi üzerinden savunma arkasına uzun top gönderdi. Mirza ceza yayı içi sağ çarprazda topu kontrol etti ve sol ayağıyla kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

19. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan taraf Göztepe oldu. İzmir ekibinin atağında Di Santo savunma arkasına sarktı ve sol çarprazda ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ertuğrul son anda kademeye girdi ve topu kornere yolladı.

Mücadelenin 38. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Halil Akbunar, ceza alanı içinde sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunma açıyı daralttı, son çizgiye yakın noktadan Halil kaleye vurdu. Top Günay'dan kornere gitti.

Gaziantep FK'da zorunlu değişiklik

Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde Gaziantep'in kaptanı Günay Güvenç, Göztepe karşısında sakatlanarak oyundan çıktı. Günay'ın yerine 21 yaşındaki genç kaleci Mustafa Bozan oyuna girdi.

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve ekipler golsüz eşitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

Göztepe'den üst üste ataklar

57. dakikada Göztepe mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. İzmir ekibi kendi yarı alanında kazandığı topu orta yuvarlaktan Tijanic ile rakip yarı sahaya taşıdı. Önünde 3 oyuncu koşu yaparken Tijanic, en sağdaki Di Santo'yu gördü. Di Santo ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın direğe vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

Maçın 62. dakikasında yine Göztepe gole yaklaşan taraf oldu. Di Santo ceza alanı içinde bu kez sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle uzak köşeyi hedefledi ancak top çerçeveyi bulmadı.

Maçın 73. dakikasında sağ kanatta savunma arkasına sarkan Maxim, ceza alanı yan çizgisinden penaltı noktasına doğru pasını aktardı. Kitsiou o bölgede sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Etkisiz şutta top kaleci Arda'da kaldı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Göztepe atağında Tijanic, ceza alanı ön çizgisi sol çaprazda önünü boşalttı ve kaleye vurdu. Yakın direğe yerden giden top az farkla auta çıktı.

Son anlar tarihe geçti

GOL | 90+3. dakika Adis Jahovic Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Hakem atışının ardından direkten dönen topa vuran Jahovic takımını öne geçiren isim oldu. Bu gole Gaziantep FK'lı futbolcuların tepkisi yoğundu.

GOL | 90+5. dakikada inanılmaz şeyler oldu. İzmir ekibinin golü sonrası centilmenlik yaparak Gaziantep'in gol atmasına izin verdi ve Joao Figueiredo santra noktasından golü atarak skora dengeyi getirdi.

PENALTI | 90+7. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde topun başına gelen Muhammet Demir de bilerek topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösterdi. Bu olayın ardından maçın son düdüğü çaldı ve Göztepe Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu. Maçın son anları ise böylece Türk futbol tarihine geçmiş oldu.

Gaziantep FK - Göztepe 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo



