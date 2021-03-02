ÖZET | Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1
Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK, geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK'da Kevin Mirallas, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Gaziantep FK, 3 hafta sonra galip gelirken, Gençlerbirliği ise Mehmet Altıparmak yönetimindeki 5. maçında da 3 puan sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
20. dakikada Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
24. dakikada Furman’nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.
İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Gaziantep FK'da Kevin Mirallas kırmızı kart gördü. Kevin Mirallas, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
59. dakikada Gaziantep FK, Kenan Özer'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
79. dakikada Gaziantep FK, Jefferson'un attığı golle 2-1 öne geçti.
Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Gaziantep FK, 3 hafta sonra galip gelirken, Gençlerbirliği ise Mehmet Altıparmak yönetimindeki 5. maçında da 3 puan sevinci yaşayamadı.