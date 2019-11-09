Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Galatasaray, 21. dakikada Ömer Bayram'ın ve 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 19’a yükseltirken Gaziantep FK ise iki maç sonra ilk yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

SARI KART | Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep'te Adem Büyük'e dirseğiyle müdahalede bulunan Olkowski, maçın ilk sarı kartını gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da sakatlık sorunu yaşayan Florin Andone, 11. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.

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14. dakikada Galatasaray oldukça etkili geldi. Emre Taşdemir'in pasında altı pasta Ryan Babel'in yakın mesafeden yaptığı vuruş üstten dışarı giderken pozisyon ilk anda Babel'in ofsayt olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

20. dakikada Galatasaray, kontratak şansı yakaladı. Sağ çizgide rakibinden sıyrılan Babel'in savunma arkasına Feghouli'ye attığı top biraz hızlı olunca savunma araya girerek topu kornere yolladı.

Müthiş gol!

GOL | 21. dakikada Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda, topu ceza sahası dışında kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Adem Büyük, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken top farklı şekilde auta gitti.

29. dakikada bu kez Ömer Bayram savunma arkasına hareketlenirken sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş dışarı gitti.

36. dakikada Gaziantep çıkmaya çalışırken topu kapan Galatasaray'da Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşu savunmadan döndü.

37. dakikada Djilobodji'den topu kapan Emre Taşdemir, sol çizgiden ceza sahası içine girip topu ceza sahası ön çizgisindeki Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun etkisiz vuruşu Günay'da kaldı.

38. dakikada Feghouli, bu kez ceza sahası dışı sağ çaprazdan bir şut şansı yakalarken yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

GOL | 43. dakikada Ömer Bayram, sol kanatta hareketlenen Emre Taşdemir'i gördü. Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topta altı pas üzerinde topa dokunan Feghouli, bu sezonki ilk golünü attı: 0-2.

SARI KART | 45. dakikada Emre Taşdemir'e müdahalesi sonrası Gaziantep'te Oğuz Ceylan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gaziantep'te ikinci yarı öncesi Olkowski'nin yerine Souleymane Diarra oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada sağ kanattan etkili gelen Gaziantep'te Oğuz Ceylan'ın rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazında sol ayakla yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

55. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Güray'ın ortasında Djilobodji uygun durumda kafa vuruşunu yaparken topu dışarı gönderdi.

62. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girip arka direkteki Babel'e yaptığı ortada Djilobodji son anda araya girerek topu kornere yolladı.

SARI KART | 63. dakikada Galatasaray'da Mario Lemina, atağa çıkan Gaziantep'te Diarra'yı yerde bırakınca sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 66. dakikada Ömer Bayram'ın yerine Jean Michael Seri oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gaziantep'te 68. dakikada Twumasi kenara gelirken Furkan Soyalp oyuna dahil oldu.

70. dakikada hücuma hızlı çıkan Galatasaray'da Babel'in pasında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü.

SARI KART | 80. dakikada savunma arkasına hareketlenen Babel'i çekerek durduran Djilobodji sarı kart gördü.

Feghouli yine direğe takıldı!

81. dakikada Galatasaray'da Babel'in yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta Feghouli'nin vuruşu direkten döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gaziantep'te 83. dakikada Kayode'nin yerine Kenan Özer oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 87. dakikada Adem Büyük oyundan çıkarken Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler...

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone



