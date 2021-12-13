(ÖZET) Gaziantep FK - Fenerbahçe maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Figueiredo(2) ve Maxim atarken Fenerbahçe'ye golleri Mesut Özil ve Zajc'ın golleri yetmedi.

Maçtan Önemli dakikalar

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.

Karşılaşma çok hareketli başladı. Henüz dakikada dolmadan sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi ortayı yaptı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Fenerbahçe yine etkili geldi. Rossi sağ kanattan topu kale sahasına çevirdi, ön direkte Serdar Dursun topa sağ ayağıyla dokundu fakat top yandan dışarıya gitti.

4.dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Doğan sağ kanattan yerden ortaladı, kale sahası içinde Muhammet, topuğuyla şık bir vuruş yaptı, kaleci Berke topu kornere çeldi.

6. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Rossi, topu kale sahasına çıkardı. Savunmadan geri dönen topu Rossi bir kez daha aynı bölgeye gönderdi fakat top yine savunmadan sekti ve kornere çıktı.

Figueiredo hatayı affetmedi!

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken byük bir hata yaptı ve topu kaybetti. Gaziantep FK'da topu kazanan Figueiredo, Berke'nin ileride olduğunu gördü ve şık bir vuurşla fileleri havalandırdı: 1-0

25. dakikada Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

Mesut eşitliği getirdi

30. dakikada Osayi Samuel, Mesut Özil'e çok iyi bir araası attı, topla buluşan Mesut kaleci Günay'ı mağlup etti ve skor 1-1 oldu.

36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou sol ayağıyla vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47. dakikada Min-Jae sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Serdar Dursun kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

Gaziantep yeniden önde!

53.dakikada Gaziantep FK penaltı kullanacak. Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekip ceza sahasında kaldı. Sol çaprazda topla buluşan Figueiredo, Ferdi'nin müdahalesinde yerde kaldı ve bu pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim skoru 2- 1 yaptı.

64. dakikada Min-Jae'nin kısa düşen pasında topu kontrol eden Figueiredo savunma arkasına sarktı, kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, kaleci Berke topu kornere çeldi.

Fenerbahçe yeninden eşitliği yakaladı

67.dakikada Zajc harika bir gol attı, Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Ceza sahası yayının üzerinde topu önünde bulan Zajc, yerden seken topa sağ ayağını üstüyle çok sert vurdu, top 'doksan' diye tabir edilen noktanın biraz aşağısından ağlarla buluştu: 2-2

Antep'ten bir güzel gol daha

72. dakikada Figueiredo attı, Gaziantep FK yeniden öne geçti! Hızlı gelişen Gaziantep FK hücumunda Furkan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Figueiredo, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.

Serdar Dursun net golü kaçırdı

Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı. Ferdi sağ kanattan yerden ortaladı, kale dibinde dokunuşu yapan Serdar Dursun topu üstten auta gönderdi.

87. dakikada Serdar Dursun'un son çizgiden geriye çıkardığı topta Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta çıktı.

Gol düelleosunu Gaziantep FK 3-2 kazandı.

Gaizantep FK-Fenerbahçe 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

SARI-LACİVERLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan İrfan Can Kahveci, PFKD'dan aldığı 2 maçlık men cezasını Gaziantep FK mücadelesinde tamamlamış olacak.

NOVAK VE ZAJC'IN CEZALARI SONA ERDİ

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Gaziantep FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Gustavo, Crespo (Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mesut Özil, Berisha."



