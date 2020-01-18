Süper Lig’in ikinci yarısının açılış haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı rakibini 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

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Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu ve puanını 34’e yükseltti.

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Gaziantep FK ise bu sonuçla Süper Lig’de 4 hafta sonra ilk yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Gaziantep FK, karşılaşmaya Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan ilk 11’yle başlarken Fenerbahçe ise sahaya Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz , Nabil Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç kadrosuyla çıktı.

7. dakikada Gaziantep FK, sağ kanattan etkili bir atak gerçekleştirdi. Yapılan ortaya ön direkte Jailson'ın ters vuruşunu Altay, kornere çeldi.

SARI KART | 8. dakikada Gaziantep'te Jefferson, Vadat Muriç'e yaptığı sert müdahale sonucunda sarı kart gördü.

10. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahası içinde çizgiden topu içeri çevirmek isteyen Dirar'ın pozisyonunu savunma bozarak izin vermedi.

SARI KART | 12. dakikada Gaziantep'te Oğuz Ceylan, Max Kruse'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacakları maç için cezalı duruma düştü.

13. dakikada Fenerbahçe'de rakip ceza sahasına yaklaşan Vedat Muriç'in pasında Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, farklı şekilde dışarı gitti.

13. dakikada bu kez Gaziantep bir tehlike yarattı. Kenan'ın savunma arkasına attığı topa Kayode hareketlenirken Altay, zamanında kalesinden çıkarak yaptığı müdahale ile pozisyonu engelledi.

SARI KART | 18. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Kenan Özer'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 28. dakikada Altay, topu uzaklaştırmak adına kalesinden çıkarken taca vurduğu top sonrası kalesine koşarken Kenan Özer'i çekerek yerde bıraktı ve sarı kart gördü.

31. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun serbest vuruştan yaptığı ortada Muriç'in yaptığı kafa vuruşu kalecide kaldı.

SARI KART | 39. dakikada Gaziantep'te Diarra, Kruse'ye dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

40. dakikada Fenerbahçe büyük bir tehlike yarattı. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta, Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Fenerbahçe gole çok yaklaştı!

44. dakikada Emre Belözoğlu'nun savunmasına arkasına attığı pasta Ozan Tufan kafayla topu Muriç'e indirdi. Muriç'in karşı karşıya yaptığı kafa vuruşu, kaleci Günay'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 45+6. dakikada Gaziantep'te sakatlanan Jefferson'un yerine Twumasi oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues oyunda.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

46. dakikada savunma arkasına hareketlenen Garry Rodrigues, kaleciden de sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yaptı ama top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Vedat Muriç'in ağlara giden vuruşu ise ofsayt nedeniyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

GOL | 51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vedat Muriç, tek başına kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla ceza sahası içine ortasına yaptı ve Max Kruse'nin yaptığı kafa vuruşunda top direk dibinden ağlarla buluştu.

52. dakikada Gaziantep, beraberlik golüne çok yaklaştı. Altı pasın sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu genç kaleci ağağıyla çıkarmayı başardı.

55. dakikada Garry Rodrigues'in sol kanattan içeri kat ederek ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Günay'da kaldı.

SARI KART | 57. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Junior Morais'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Gaziantep'te Kenan Özer'in yerine Muhammet Demir oyuna dahil oldu.

SARI KART | 63. dakikada Vedat Muriç ile hava topunda dirseğini kullanan Chibsah sarı kart gördü.

Gaziantep'ten net fırsat!

66. dakikada savunma arkasına hareketlenen Twumasi, Altay ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 70. dakikada Gaziantep'te düdükten sonra topa vuran Junior Morais, sarı kart gördü.

71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında, uygun pozisyonda topla buluşan Max Kruse'nin vuruşu, kaleci Günay'da kaldı.

72. dakikada Gaziantep'te Oğuz Ceylan ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Altay'ın kurtarışı sonrası dönen topta Twumasi'nin kafa vuruşu auta gitti.

SARI KART | Fenerbahçe'de 80. dakikada hava topu mücadelesinde rakibine dirseğiyle temasta bulunan Vedat Muriç, önümüzdeki hafta Başakşehir ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Fenerbahçe'de Kruse oyundan çıkarken Deniz Türüç, oyunda dahil oldu.

87. dakikada Gaziantep FK, Twumasi ile golü buldu. Fakat gol pozisyonu öncesinde Kayode'nin Ozan Tufan'a müdahalesi nedeniyle gol geçerli olmadı.

GOL | 90+2. dakikada Ozan Tufan'ın savunma arkasına attığı topta Vedat Muriç, sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak skoru 2-0'a getirdi.

KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de 90+5. dakikada oyun durduktan sonra topa müdahalede bulunan Vedat Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.