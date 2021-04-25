ÖZET | Gaziantep FK - Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı deplasman ekibi Erzurumspor, ikinci yarıda gelen gollerle 3-2 kazanmayı başardı. Erzurumspor'u galibiyete taşıyan goller 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 83. dakikada Buğra Çağıran'dan gelirken Gaziantep'in gollerini ise 69. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir kaydetti.





Bu sonuçla Erzurumspor, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken 36 maç sonunda da 37 puana ulaştı. İç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 35. maçı sonunda 51 puanda kaldı. Ayrıca Yılmaz Vural yönetiminde yükselişe geçen Erzurumspor, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmayı başardı.

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İŞTE GAZİANTEP FK'NIN KALAN MAÇLARI

İŞTE ERZURUMSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Maçtan dakikalar

10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan dönen topu, Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza sahasına gönderilen top, Muhammet Demir ve Dicko’nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada gelişen konuk ekip atağında, verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan’ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan, yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan’ın vuruşunda, kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan’ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | 53. dakikada Erzurumspor'da Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Ricardo Gomes, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

GOL | 59. dakikada Cenk Ahmet'in sol kanattan kullandığı kornerde Gaziantep kalecisi Çağlar Akbaba ile savunma arasındaki anlaşmazlık sonucunda kafayı vuran Hasan Hatipoğlu, Erzurumspor adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2

GOL | 69. dakikada Gaziantep'te Dicko'nun soldan ortasında Muhammet Demir'in kafa vuruşu Mirallas'ın önüne düştü. Mirallas'ın vuruşunda ise altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir, Gaziantep adına farkı 1'e indirdi: 1-2.

GOL | 83. dakikada Erzurumspor'da Buğra Çağıran, rakiplerinden kurtularak ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

GOL | 90. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta Mirza Cihan, ortasını yaparken Muhammet Demir, şık bir vuruşla yeniden farkı 1'e indirdi: 2-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Erzurumspor, deplasmanda 3-2'lik sonuçla kazanmayı başardı.

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STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişen, İbrahim Bozbey

GAZİANTEP FK: Çağlar - Djilobodji, Tosça, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza), Jefferson (Dk. 63 Furkan), Muhammet Demir, Güray Vural,Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Maxim (Dk. 87 Sousa), Vetrih (Dk.63 Mirallas), Dicko

ERZURUMSPOR:Szumski - Obertan (Dk. 75 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Omolo (Dk. 66 Buğra), Boumal, Emrah Başsan (Dk. 66 Rashani), Leo, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Gomes (Dk. 66 Oltan), Cenk Ahmet (Dk.66 Novikovas)

GOLLER: Dk. 69 ve Dk.90 Muhammet (Gaziantep FK) - Dk. 53 Gomes, Dk. 58 Hakan, Dk.83 Buğra (Erzurumspor)

SARI KART: Boumal, Osman (Erzurumspor)