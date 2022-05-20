(ÖZET) Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan ve Emre Kargın'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. Luka Stankovski ve Alexandru Maxim'in golleriyle maçı 2-0 kazanan Erol Bulut'un ekibi, 7 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu, sezonu 46 puanla tamamladı. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibi ise Süper Lig'e mağlubiyetle ve 36 puanla veda etti.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutu savunmadan döndü.

27. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Mendes'in uzak köşeye sert vuruşu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Zafer'den seken topu Figueiredo tamamladı, kaleci bir kez daha tehlikeyi önledi.

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sagal'ın vuruşu Rizespor savunmasından döndü.

41. dakikada sol kanattan Maxim'in yaptığı orta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Stankovski'nin omuzuna çarparak ağlara gitti, önce geçersiz sayılan gol VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. 1-0

44. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası dışında yaptığı yerden sert vuruş kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Doğan'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

İlk 45 dakika, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Hümmet'in sert şutu üst direkten döndü.

59. dakikada Sagal'ın çalımlara rakip ceza sahasına taşıdığı topla buluşan Maxim'in rakibini çalımlayarak yerden sağ köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

69. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortada Figueiredo'nun dokunuşu üstten auta çıktı.

75. dakikada ceza yayında topla buluşan Pohjanpalo'nun sert vuruşunu kaleci Ekrem çeldi. Dönen topu Mendes filelere gönderdi ama VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın sert şutunu kaleci Zafer güçlükle kornere çeldi.

Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Emre Kargın xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Gaziantep FK: Mustafa Burak xx (Ekrem Kılıçarslan dk. 48 xx), Stelios Kitsiou xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Oğuz Ceylan dk. 66 xx), Luka Stankovski xxx (Hamza Mendyl dk. 66 xx), Recep Niyaz xxx, Doğan Erdoğan xxx, Angelo Sagal xx (Ahmad El Messaoudi dk. 76 xx), Alexandru Maxim xxx, Joao Figueiredo xx (Torgeir Borven dk. 76 xx)

Yedekler: Pawel Okowski, Merkel, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen xx, Gökhan Gönül xx, Emir Han Topçu xx, Ponck xx, Eren Albayrak xx (Güvenç Usta dk. 63 xx), Ronaldo Mendes xx (Soner Özdemir dk. 88 ?), Erik Sabo xx, Umar Aminu x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46 x), Deniz Hümmet xx, Joel Pohjanpalo xx, Papiss Cisse x (Efe Tecimer dk. 63 x)

Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Yannick Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Luka Stankovski (dk. 41), Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)