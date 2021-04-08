ÖZET | Gaziantep FK - Başakşehir maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Gaziantep'i galibiyete taşıyan goller Alexandru Maxim'den geldi. 32. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 52'de ise farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

Gaziantep FK, bu sonuçla iç sahada üst üste 3. galibiyetini elde ederken 31 maç sonunda da 50 puana ulaştı. Deplasmandaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir ise 32 maç sonunda 33 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

PENALTI | 28. dakikada Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı top sonrası Kenan Özer'in pasında ceza sahasına giren Kevin Mirallas, Ponck'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi.

GOL | 32. dakikada Gaziantep'te penaltıyı kullanan Alexandru Maxim, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

Gaziantep FK, Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Gaziantep'te Kenan Özer, sağ kanatta rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Pasında topla buluşan Mirallas'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş, yandan auta gitti.

GOL | 52. dakikada Olkowski'nin pasında savunma arkasına sarkan Mirallas, sağ kanattan topu altı pasa çevirirken Maxim ön direğe hareketlenerek golünü atmayı başardı: 2-0.

54. dakikada Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye'nin ortasında ön direkte Giuliano topa vuramazken arka direkte de Demba Ba, topa yetişemedi.

56. dakikada sol kanattan Cemali'nin ortasını Gaziantep savunması çıkarırken dönen topta Youssouf Ndayishimiye'nin pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Demba Ba'nın uygun pozisyondaki vuruşu yandan dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK - Başakşehir ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Nouha Dicko

Yedekler: Çağlar, Bilal, Furkan, Güray, Zvonimir, Cenk, Felipe, Mirza, Ertuğrul, Kamil

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli