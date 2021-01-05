ÖZET | Gaziantep FK - Ankaragücü maç sonucu: 2-0

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Son haftaların iki formda takımı sahadan 3 puanla ayrılmak için kıyasıya mücadele ettiler. Gol perdesini açmakta zorlanan Sumudica'nın öğrencileri Başkent ekibinin direncini Maxim'in 70. dakikada attığı golle kırdı. Ardından Ankaragücü'nün boş alanlarını iyi değerlendiren Gaziantep FK 90+6'da Enver Cenk Şahin ile skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Başkent ekibi, maçın sonucuyla birlikte 3 maç aranın ardından mağlubiyetle tanıştı.

Alınan bu sonuçla Gaziantep FK puanını 31'e yükseltti. Başkent ekibi ise 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

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Mücadelenin 6. dakikasında Ankaragücü kalabalık bir şekilde Gaziantep FK yarı sahasında belirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Lobzhanidze önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Gaziantep FK tehlikeli geldi

Maçın 18. dakikasında Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken topa kale alanı önünde bu kez Muhammet kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.









23. dakikada hakem Alper Ulusoy, kenara gelerek Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve ekipler sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak soyunma odasının yolunu tuttular.

İki takım da ilk yarıdaki 11'lerini bozmadan mücadelenin 2. yarısına başladılar. Teknik adamlar oyuncu değişikliği tercihinde bulunmadılar.

Kaleci çeldi

2. yarının ilk tehlikeli atağı 53. dakikada geldi. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çeldi.

Maçta dakikalar 62'yi gösterdiğinde Gaziantep'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortaladı, Djilobodji'nin kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'te kaldı.

63'te bu kez Ankaragücü köşe vuruşuyla tehlike yarattı. Sağ kanattan kullanılan vuruşta kale alanına düşen topu Günay yumrukladı, Erdi'ye çarpan top auta çıktı.









Gaziantep FK öne geçti

GOL | Gaziantep FK 70. dakikada Maxim'in golü ile maçta 1-0 öne geçti. Enver Cenk'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı ilk pozisyon için kalktı. Gaziantep cephesinin ofsayt olmadığı yönünde itirazları vardı. Hakem Alper Ulusoy VAR'ı dinledi ve ofsayt olmadığı öğrenilince golü verdi.

Bu golle Gaziantep FK, üst üste 25. maçında da rakip fileleri havalandırdı.

Kana Biyik sakatlandı

74. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Lobzhanidze'nin ön direğe doğru çevirdiği topu Atakan'dan önce araya giren Kana-Biyik kornere yolladı. Kana-Biyik yaptığı kritik müdahalenin ardından sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Gaziantep FK'da sakatalanan Kana-Biyik, 78. dakikada yerini Kubilay Aktaş'a bıraktı.

Mücadelenin 79. dakikasında Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında Atila Turan çaprazdan kaleye sert bir şut yolladı, top direğin yanından auta çıktı.

81. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Kubilay'ın dokunduğu top kaleci Friedrich'te kaldı.

Gaziantep FK'da Alin Toşca, kaleci Friedrich'in oyunu başlatmasını engelleyince sarı kart gördü. Gördüğü kartla tecrübeli savunmacı Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Ters vuruş

Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde Ankaragücü gole yaklaşan taraf oldu. Sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top Günay'ın bakışları arasında kornere çıktı.

Uzatmada gelen gol

GOL | 90+6. dakikada Ankaragücü'nün savunma güvenliğini ikinci plana attığı dakikada sol kanattan bomboş durumda içeri sokulan Enver Cenk, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk, farkı ikiye çıkaran golü attı.

Gol ofsayta takıldı

90+8. dakikada Ankaragücü ofsayta takıldı. Bolingi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Lobzhanidze'nin sağdan içeri çevirdiği topu arka direkte Adzic ağlara yolladı ancak ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçın 11'leri

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Kozulj, Kenan Özer, Maxim, Muhammet Demir.

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Saba, Endri, Lukasik, Paintsil, Bolingi.







