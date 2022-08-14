(ÖZET) Gaziantep FK - Ankaragücü maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig 'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay’da karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maç boyu daha fazla pozisyon yakalayan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un 47. dakikada attığı golle 3 puanı almasını bildi. Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi puanını 4'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

47. dakikada Maxim’in verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

60. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada Figueiredo'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Bahadır auta çıkardı.

81. dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinde topla buluştu ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret etti.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Bahtiyar Birinci xx, İbrahim Bozbey xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx , Hanousek xx, Mustafa Eskihellaç xx (Valmir Veliu dk. 88 ?), Jevtovic xx, Markovic x (Mirza Cihan dk. 59 x), Maxim xx, Furkan Soyalp x (Abdulkadir Parmak dk. 74 x), Figueiredo x (Tomas Pekhar dk. 74 x)

Yedekler: Burak Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Efe Can Saçıkara, Lourency

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Marlon, Pedrinho xx (Ali Kaan dk. 89 ?), Abdullah Durak xx (Lamine Diack dk. 54 xx), Chatzigiovanis xx (Jese Rodriguez dk. 54 x), Zahid xx (Ali Sowe dk. 54 xx), Beridze xx (Gboly Ariyib dk. 66 x), Federico xx

Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 46) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK ), Atakan, Chatzigiovanis, Lamine Diack, Mustafa,(MKE Ankaragücü)

İHA