ÖZET | Galler - İsviçre maç sonucu: 1-1

EURO 2020 A Grubu'nda Milli Takımımızın rakipleri Galler ile İsviçre Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Galler - İsviçre mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İsviçre, 49. dakikada Embolo'nun golüyle öne geçerken Galler 74'te Kieffer Moore ile skoru eşitledi.

İtalya'nın 3 puanla ilk maçlar sonunda zirvede yer aldığı grupta Galler ve İsviçre 1'er puan alırken Milli Takımımız, 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada en tehlikeli pozisyon Galler'den geldi. Sol kanattan Daniel James'in ortasında Kieffer Moore'un şık kafa vuruşunu çok zor bir pozisyonda kaleci Yann Sommer çıkarmayı başardı.

20. dakikada bu kez İsviçre, büyük tehlike yarattı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Fabian Schar'in yakın mesafeden yaptığı dokunuşu kaleci Danny Ward, kornere yolladı.

27. dakikada İsviçre'de ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, Rodon'un kontrolündeyken dönüp çok sert bir vuruş yaptı fakat top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada İsviçre, yeniden Seferovic ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topu iyi saklayan Seferovic'in şutu dışarı gitti.

45+1'de İsviçre, çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Savunma arkasına sarkan Embolo'nun bıraktığı topta altı pasın çaprazında Seferovic'in yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49. dakikada İsviçre'de Embolo, rakiplerinden çok iyi sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat vuruşunu kaleci Ward, kornere yolladı.

GOL | 49. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Embolo, İsviçre'yi öne geçirdi: 0-1.

61. dakikada Galler'in kullandığı kornerde dönen top sonrası ceza sahası dışından Ben Davies'in sert şutu, Akanji'ye çarparak kornere gitti.

65. dakikada İsviçre'de Embolo'nun çaprazdan uzak kale direğine yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

GOL | 74. dakikada Galler'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Joseff Morrell'ın ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Kieffer Moore, skoru eşitledi: 1-1.

85. dakikada İsviçre'de Embolo'nun kafayla indirdiği topta Mario Gavranovic, gelişine yaptığı vuruşla golü buldu fakat VAR incelemesi ile pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galler - İsviçre maçı ilk 11'leri:

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Mepham, Morrell, Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic