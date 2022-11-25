Dünya Kupası heyecanı sürüyor. B Grubunda Galler ile İran kozlarını paylaştı. Rakibine oranla daha üstün oynayan İran bir çok pozisyondan yararlanamadı. Son saniyelere heyecan dolu maçta İran, iki gol bularak mücadeyi 2-0 kazanmayı bildi.

İran'ın gollerini 90+9'da Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'de Ramin Rezaeian kaydetti.

Galler'de kaleci Hennessey 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galler kaleci Katar 2022'de ilk kırmızı kart gören isim olarak tarihe geçti.

İlk maçında ABD ile berabere kalan Galler son maçta İngiltere ile karşılaşacak. İlk maçında İngiltere'ye 6-2 yenilen İran ise ABD ile 3 puan mücadelesi verecek.





(MAÇTAN DAKİKALAR)

3. dakika | Maçın ilk tehlikeli pozisyonu yaşandı. Galler'de Williams ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

7. dakika | Serdar Azmoun ceza sahası dışından şansını denedi. Galler kalecisi Hennessey topun kontrolünü sağladı.

12. dakika | Galler gole çok yaklaştı. Connor Roberts'ın ortasında Kieffer Moore harika dokundu ancak Seyed Hosseini gole izin vermiyor.

GOL İPTAL | 16. dakikada savunmanın hatasını affetmiyor İran. Sardar Azmoun'un pasında Ali Gholizadeh İran'ı 1-0 öne geçirdi. (VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi)

23. dakika | Serdar Azmoun ceza sahası içine gelen ortada kafa vuruşu yaptı ancak sonuç çıkmadı.

Galler'in yıldızı Gareth Bale ilk yarıda etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

45. dakika | İran Sardar Azmoun ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

45+4. dakika | Ahmad Nourollahi ilk yarının son saniyelerinde şansını denedi. Bu pozisyondan sonuç gelmiyor.









52. dakika | İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Sardar Azmoun ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı top direkten döndü. Dönen top İranlı oyuncularda kaldı. Bu kez Gholizadeh şansını denedi. Harika şut yeniden direkten döndü.

68. dakika | Maçın en etkili ismi Sardar Azmoun kısa süreli bir sakatlık yaşadı oyuna devam etmek istedi ama edemedi. Karim Ansarifard yerine dahil oldu.

73. dakika | Ezzatolahi harika vurdu. Hennessey aynı güzellikte kurtarıyor. Top kornere gidiyor. x

KIRMIZI KART | 86. dakikada Galler kalecisi Hennessey, VAR müdahelesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında. Ramsey oyundan alınırken, Ward oyunda.

90+6. dakika | Brennan Johnson ile etkile gelmeye çalıştı Galler. Ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak top Hosseini'de kaldı.

GOOOOOL | 90+9'da Rouzbeh Cheshmi ceza sahası dışından mükemmel bir gol atarak İran'ı 1-0 öne geçirdi.









GOOOOOL | 90+11'de bu kez sahneye Ramin Rezaeian çıktı. Skoru 2-0'a getirdi. İran büyük sevinç yaşadı.

Galler-İran 11'ler:

󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, Bale, Moore

İran: Hosseini, Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini, Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi, Azmoun, Taremi, Pourilaganji.



