ÖZET | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonucu: 3-1

Galatasaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi. İlk yarıyı Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Halil, Babel ve Oğulcan'ın golleriyle 3-1 kazandı ancak yetmedi. Galatasaray sezonu 84 puan ve +44 averajla bitirdi ancak Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla ipi göğüsledi





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Galatasaray - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sağ kanattan Yedlin ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı

4.dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Gedson ortaladı ancak top doğrudan auta gitti

6.dakikada sol kanattan Sarachhi'nin ortasını savunmada Semih uzaklaştırdı

9.dakikada Babel ceza sahası dışından vurmak istedi savunma yatarak hamle yapıp topu engelledi

İLK TEHLİKE! 11.dakikada uzun atılan topa Semih ile Arda mücadele etti seken topa kayarak Arda hemen vurdu ancak kaleyi bulamadı

BİR POZİSYON DAHA! 13.dakikada yükseklik kazanan topa kaleci Ertaç hamle yaptı seken topu önünde bulan Halil hemen vurdu ancak şutu auta gitti

15.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Babel kafayı vurdu ama şutu yandan auta gitti

19.dakikada ceza sahası dışından Halil Dervişoğlu şutunu çekti ancak top farklı biçimde auta gitti

OFSAYT! 21.dakikada sol çaprazda uygun durumda Emre Akbaba voleyi vurdu kaleci Ertaç topu çıkardı ancak sonrasında hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

ERTAÇ ÇIKARDI! 23.dakikada Babel sağ kanattan topu çok iyi getirdi ortasına Halil kafayı vurdu kaleci Ertaç son anda topu çıkardı

NET POZİSYON! 27.dakikada sol kanattan gelen topu uygun durumda Emre Akbaba vurdu ancak kaleyi bulamadı

31.dakikada Yeni Malatyaspor sol kanattan Fofana geldi orta şut karışımı vuruşu dışarı gitti

34.dakikada sol kanattan Tetteh ortaladı arka direkte Adem Büyük hareketlendi ancak öncesinde savunma araya girdi ve topu Muslera'ya kazandırdı

GOL! 39.dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan gelen Chebake arka direğe kaldırdı, Adem Büyük gelişine düzgün bir vuruşla köşeden golü attı

45+2.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Taylan vurmak istedi ama şutu farklı biçimde auta gitti

İlk yarıyı Yeni Malatyaspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Galatasaray devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan Arda, Emre Akbaba, Yedlin çıktı yerlerine Mostafa Mohamed, Kerem ve Şener Özbayraklı oyuna girdi

47.dakikada sol kanattan gelen ortaya Tetteh bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

49.dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

NET POZİSYON! 51.dakikada Babel çalımlarla ceza sahasına girdi şutunu vurdu top savunmadan döndü

GOL! 53.dakikada Galatasaray Halil Dervişoğlu ile skoru 1-1 yaptı. Kerem'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu dokundu ve golü attı

NET POZİSYON! 56.dakikada Gedson sağ kanattan ortaladı arka direkte Babel vurdu ama top yan ağlarda kaldı

GOL! 60.dakikada Galatasaray Babel ile skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte Babel kayarak vurdu ve golü attı

ERTAÇ ÇIKARDI! 62.dakikada ceza sahası dışından Babel vurdu kaleci Ertaç son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Adem çıktı yerlerine Acquah ve Kubilay girdi

BİR POZİSYON DAHA! 69.dakikada Gedson ortaladı ön direkte Marcao hamle yaptı dokundu ama top auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 73.dakikada Galatasaray'da Saracchi çıktı yerine Ömer Bayram girdi

77.dakikada Gedson Fernandes korneri kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

79.dakikada yine korneri Gedson kullandı ortasında savunmadan seken topa Halil vurdu ancak öncesinde hakem faul olduğunu işaret etti

84.dakikada sağ kanattan Şener ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

ERTAÇ YİNE ÇIKARDI! 86.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen topa kafayı Mostafa Mohamed vurdu şutunu kaleci Ertaç son anda çıkardı

88.dakikada sol kanattan gelen Saracchi ortasını yaptı savunma topu uzaklaştırdı

YİNE ERTAÇ ÇIKARDI! 90.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kerem kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu kaleci Ertaç bu topu da çıkardı

Maçın sonunda 6 dakika eklendi

GOL! 90+3.dakikada Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan durumu 3-1 yaptı. Uzun atılan top savunmadan sekti Oğulcan topu önünde bulur bulmaz vurdu ve golü attı

NET POZİSYON! 90+6.dakikada orta alan topu alan Mustafa rakip kaleye kadar götürdü şutunu da çekti ama top auta gitti

Maçı Galatasaray 3-1 galip bitirdi

























1 milyon Euro prim!

Diğer taraftan şampiyonluk primi konusunda da kesenin ağzı açılmış durumda. Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi. Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.

Muslera tarih yazmaya yakın

Fernando Muslera, takımı bugün mutlu sona ulaşırsa, Türkiye'de 6. kez lig şampiyonluğu yaşamış olacak. Uruguaylı böylece, Şenol Güneş'le birlikte en çok şampiyonluk kupası kaldıran kaleci olacak. Bu iki isimden sonra Hayrettin Demirbaş, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel 5'er şampiyonlukla geliyor. Muslera aynı zamanda Türkiye'de en fazla lig şampiyonluğu yaşayan yabancı oyuncu.

Fatih Terim: Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Galatasaray'ı yeniden şampiyonlukta en iddialı iki takımdan biri haline getiren son maçlar öncesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olacağını, kaptanı Arda Turan'a anlatan Fatih Terim, benzer bir akıbeti bu akşam da bekliyor. Denizlispor deplasmanı dönüşü, uçakta oyuncularıyla mini bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Baskı altında nasıl çözüldüklerini gördünüz. Bu bir sürpriz değil. Cumartesi günü de sürpriz olmayacak. Biz kendi işimize bakacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, baskı yine onların üzerinde olacak ve yine puan kaybedecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'Her gol şampiyonluk demek'

Terim'in taktiksel açıdan ısrarla üzerinde durduğu konu ise kaçan goller... Denizlispor maçında harcanan pozisyonları tek tek bir daha izleten tecrübeli çalıştırıcının, "Her gol bir şampiyonluk demek. Son maçta böyle bir lükse sahip olmayacağız. Ekonomik oynama, bekleme diye bir şey yok. Devamlı atağı düşüneceğiz ama pozisyonu bulduğunuzda da en yüksek isabetle gole çevireceksiniz. Şampiyon olmanın yolu artık bu hesaplardan geçiyor" dediği bildirildi.

Tüm provalar +3 fark için

Yeni Malatya maçının provaları tamamlandı, takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Bu sezon ilk kez İstanbul'da kamp yapan Sarı-Kırmızılılar, stresten uzak ve oldukça keyifli bir görüntü ortaya koydu. Özellikle bir önceki antrenmanın medyaya açık bölümünde hem Fatih Terim'in hem de futbolcuların sık sık şakalaşmaları dikkat çekti. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de şampiyonluğu kazanacakları konusunda hiçbir endişe duymadıkları belirtiliyor.

Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi

Süper Lig’de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe’yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi. Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe’nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan 2. takımı

Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu. Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti. Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş’ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.