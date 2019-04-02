(ÖZET) Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

71. dakikada Luyindama, Guilherme'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Luyindama Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 25 Nisan perşembe günü Malatya'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Luyindama'nın pas hatasında Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Topu kapan Adem Büyük, harika bir pasla Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Hatayı yapan Luyindama, Ömer ağır kalınca topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

8. dakikada Yeni Malatyaspor bir kez daha savunma arkasına derin bir topla tehlike yaratmak istedi. Zamanlamasını iyi ayarlayan Muslera kalesini zamanında terkedip topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Taşdemir'in pasında topla buluşan Onyekuru, Ndiaye ile yaptığı ver kaçın ardından ceza sahasına girdi. Kritik bir müdahele yapan Yeni Malatyasporlu Mustafa Akbaş, topu kornere gönderdi.

Marcao'dan kritik müdahele

Malatyaspor, 20. dakikada tehlikeli geldi. Sağ kulvarda topla buluşan Aleksic, bindirme yapan Chebake'yi topla buluşturdu. Faslı sağ bek, ceza sahası içerisine sert ve tehlike bir top gönderdi ama araya giren Marcao, son anda topa topu kornere yolladı. Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı ve savunma topu uzaklaştırdı.

SARI KART | Maçtaki ilk sarı kart 31. dakikada çıktı. Fernando ile yaşadığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler'e tepki gösteren Ömer Şişmanoğlu, sarı kart gördü.

Galatasaray penaltı bekledi

Mariano'nun ortasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru, Chebake'nin müdahelesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, pozisyonun temiz olduğunu söyledi ve aut atışıyla oyun devam etti. Galatasaraylı futbolcular kısa süre Meler'e itiraz etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

53. dakikada ceza sahası dışında Fernando, Guilherme'yi düşürünce Yeni Malatyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aleksic, barajı geçemedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İlk hamle Erol Bulut'gan geldi. Sarı kartı bulunan Ömer Şişmanoğlu, yerini 56. dakikada Kamara'ya bıraktı.

SARI KART | 57. dakikada Belhanda, Halil Umut Meler'e yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

Kamara'nın şutu Muslera'da kaldı

60. dakikada Kamara ile Malatyaspor gole çok yaklaştı. Kendi yarı sahasından aldığı topla muhteşem bir depar atan Kamara, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Luyindama'nın yaklaşmasıyla topun hakimiyetini kaybeder gibi olan genç futbolcu, iyi bir vuruş yapamadı ve top Muslera'da kaldı.

SARI KART | 62. dakikada Malatyaspor'a iki sarı kart çıktı. Guilherme, Ndiaye'yi, Aleksic de Emre Taşdemir'i düşürdü ve Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Fernando'nun yerine Emre Akbaba oyuna girdi.

Direkt kırmızı!

71. dakikada Luyindama, Guilherme'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Luyindama Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Diagne ıslıklandı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ |78. dakikada iki hoca da oyuncu değişikliğine gitti. Galatasaray'da Diagne'nin yerine Ahmet Çalık girdi. Malatyaspor'da ise Guilherme'nin yerine Ahmet Ildız oyuna dahil oldu. Galatasaray'da Diagne kenara gelirken bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ |81. dakikada Onyekuru, yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

82. dakikada Mustafa Akbaş, ceza sahasının hemen önünde Ndiaye'yi düşürdü ve Galatasaray çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Akbaba, vuruşu yaptı ama barajı geçemedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ |89. dakikada Adem Büyük'ün yerine Bifouma girdi.

SARI KART | 90. dakikada Mina, Emre Akbaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 90+4. dakikada Ndiaye, Kamara'ya yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü.

Yarı finale nasıl geldiler?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Başakşehir’in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. Tur’da Keçiörengücü, Son 16 Turu’unda Boluspor ve Çeyrek Final’de de Hatayspor’u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4.Tur’da Krıklarelispor, 5.Tur’da Etimesgut Belediye, Son 16 Turu’nda Bodrumspor ve Çeyrek Final’de de Göztepe’yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’da sakatlığı geçen Mbaye Diagne ile tedavileri tamamlanan Fernando Muslera ve Younes Belhanda, müsabakaya ilk 11’de başladı.

Ülkesi Senegal’in Mali ile oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonucu sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edilen Diagne, yapılan tedaviyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirildi. Senegalli futbolcu, karşılaşmada ilk 11’deki yerini aldı.

Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da gerçekleştirilen tedavilerinin ardından maça ilk 11’de çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda ülkesi Yunanistan’ın Liechtenstein ile yaptığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou ile tedavisi süren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Taraftardan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek

Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve açtıkları pankartlarla yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

Tribünlere üzerinde "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor. Tüzük değiştirilsin, taraftarıyla bütünleşsin. Galatasaray’ımıza Galatasaraylılar üye olsun. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Mustafa Cengiz, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.