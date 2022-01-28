ÖZET | Galatasaray - Tuzlaspor maç sonucu: 2-6

Galatasaray , hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydetti. Galatasaray'ın karşılaşmadaki golleri ise Onat Kutay Kurt (Kendi kalesine) ve Ömer Bayram'dan geldi.

OMAR ELABDELLAOUİ FORMASINA KAVUŞTU

Öte yandan Omar Elabdellaoui, Tuzlaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. 2021 yılına girilirken, yılbaşında havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan ve tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, 13 aylık aranın ardından forma giydi. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli tedavilerden geçen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tuzlaspor maçına ilk 11'de başladı.