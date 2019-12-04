(ÖZET) Galatasaray-Tuzlaspor maç sonucu: 0 - 2

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u sahasında konuk etti. Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim, kritik virajı göz önünde bulundurarak genç ve yedek isimlere ağırlık verdi. Türkiye Kupası'nın son olarak müzesine götüren Sarı Kırmızılı ekip, Tuzlaspor karşısında bu sezon ilk kez çıktığı kupa macerasına yenik bir şekilde başladı ve 2-0'lık skorla mağlup bir şekilde mücadeleyi tamamladı. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki kupa maçının rövanşı 17 Aralık’ta oynanacak.

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Maçtan dakikalar

16. dakikada Selçuk İnan’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Taşdemir aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu az farkla auta gönderdi.

25. dakikada Selçuk İnan’ın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde bulunan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

32. dakikada Yasin’le yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar kontrol eden Erdinç ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bayram topu zorlukla kornere çıkardı.

43. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu kontrol eden Emre Mor düzeltip vurdu, kaleci Bayram bu pozisyonda gole izin vermedi.

45+2. dakikada Nagatomo sağ kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı. Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Bayram yine başarılıydı ve topa sahip oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Aşırtma gol

Karşılaşmanın 53. dakikasında Tuzlaspor, Galatasaray karşısında Sadık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Muhammed Akarslan savunmadan önce son anda araya girerek topu takım arkadaşı Sadık Baş'a kazandırdı. Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Sadık, kalecinin çıktığını farkederek aşırtma vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

Galatasaray gole çok yaklaştı

57. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Mor ortasını yakın direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru indi. Emin Bayram gelen topa gelişine rövaşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Sinirler gerildi

Mücadelenin 77. dakikasında Galatasaray'da sinirler gerildi. Önce Tuzlaspor kalecisi Bayram, Adem'le yaşadığı pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Ardından Bayram ayağa kalktığında Adem kendini yere bıraktı. Sonrasında Ahmet Çalık ile kaleci Bayram arasında bir tartışma yaşandı. Ardından hakem ve iki takım futbolcularının araya girmesi ile maç kaldığı yerden devam etti.

81. dakikada Younes Belhanda'nın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem Büyük sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak kaleci Bayram Olgun sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Kırmızı kart çıktı

Maçta dakikalar 88'i gösterdiğinde Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan taça çıkan topu geriye doğru topukla fırlattığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tuzlaspor farkı 2'ye çıkarttı

90. dakikada Tuzlaspor 10 kişi kalmasına rağmen bulduğu atakla skoru 2-0'a getirmeyi başardı ve Umut Sönmez golü kaydeden isim oldu. Tuzlaspor, Umut Sönmez ile farkı ikiye çıkarttı! Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Umut Sönmez takım arkadaşı Gökcan Kaya ile duvar pası yaparak ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor.

Tuzlaspor: Bayram, Tarık, Doğan Can, Erdinç, Mustafa Emre, Gökcan, Muhammed, Sadık, Yasin, Umut, Abdullah

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STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara

GALATASARAY: Okan Kocuk - Nagatomo, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Selçuk İnan (Dk. 68 Donk), Seri, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün (Dk. 55 Adem Büyük), Jimmy Durmaz (Dk. 59 Belhanda), Emre Mor

TUZLASPOR: Bayram Olgun - Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Yasin Yener (Dk. 59 Murat Türkkan), Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Mustafa Emre Can (Dk. 82 Bülent Uzun), Abdullah Halman (Dk. 66 Murat Yılmaz)

GOLLER: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Emre Taşdemir (Galatasaray) - Muhammed Akarslan, Bayram Olgun, Sadık Baş (Tuzlaspor)

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11’de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11’de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı’nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

Emin Bayram’ın ilk maçı

Galatasaray’da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık’a formayı verdi. Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11’de başladı.