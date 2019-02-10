(ÖZET) Galatasaray-Trabzonspor maç sonucu: 3-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbul’da Trabzonspor ile karşılaştı. Bu maça kadar Süper Lig’de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyordu. Kendi taraftarı önünde oldukça tempolu bir oyun oynayan özellikle ilk yarıda Trabzonspor kalesini uzaktan şutlarla ablukaya alan Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Sarı Kırmızılı ekip puanını 39'a çıkardı. Başakşehir'in de Erzurumspor ile sahasında berabere kalması sonucu puan kaybedince Galatasaray zirve yarışındakşi puan farkını 6'ya indirdi.

Trabzonspor ise alınan bu sonuçla 33 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

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Diagne tehlikeli geldi

Mücadelenin 3. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Belhanda Trabzonspor savunma arkasına uzun bir top yolladı. Sarı Kırmızılılar'ın yeni transferi Diagne karşı karşıya topu auta gönderdi. Diagne ilk maçında seyircisi önünde ilk golüne çok yaklaştı.

Galatasaray maça tempolu başlayan taraf oldu. Seyircisinin de büyük desteğini alan Aslan, 5. dakikada bu kez de Onyekuru ile çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren genç futbolcunun plase şutu auta gitti.

Maçın 8. dakikasında Galatasaray'da Mbaye Diagne, yapılan ortada topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.

11. dakikada kale önünde şut açısı bulan Linnes, direkt sert vurdu. İyi yer tutan kaleci Arda gole izin vermedi. Bu atağın 2 dakika sonrası Sol kanattan kaçan Belhanda, gelen pası bekletmeden ortaladı. Trabzonspor defansı Diagne'ye gelmeden uzaklaştırdı.

Galatasaray ilk 15 dakikalık bölümde Trabzonspor'a karşı oldukça tempolu başladı.

Muslera'dan geçit yok

Mücadelede dakikalar 16'yı gösterdiğinde Trabzonspor maçın başından bu yana en büyük fırsatını yakaladı. Yusuf Yazıcı ceza alanı önünde topu aldı. Soldan gelen Rodallega'yı gördü. Rodallega da rakibini geçti. Sağ köşeye plaseyi bırakmak istedi ancak açıyı iyi kapatan Muslera gole izin vermedi.

Maçın 18. dakikasında Galatasaray Onyekuru ile penaltı kazandı. Sarı Kırmızılı ekipte topun başına geçen Diagne 20. dakikada topu filelerle buluşturdu ve Sarı Kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

Onyekuru kaleci Arda'yı geçip golü yapmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Arda da sarı kart gördü.

Ndiaye bu kez şansını denedi

Galatasaray golün de getirdiği moralle ataklarını daha da arttırdı. 23. dakikada Trabzonspor ceza alanı önüne seken topa Ndiaye gelişine çok sert vurdu. Top üstten auta gitti.

Mücadelenin 26. dakikasında bu kez de Trabzonspor uzaktan şansını denedi. Kaleyi karşısına alan Abdülkadir Ömür, sağ köşeye çok sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

29. dakikada Nagatomo kanattan son çizgiye inip ortaladı. Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu. Top kaleci Arda'nın üzerine geldi ve kontrolü sağladı.

Rodallega eşitliği sağladı

30. dakikada Trabzonspor Rodallega ile 1-1'lik eştiliği sağladı. Trabzonspor, Galatasaray kalesine gönderdiği ikinci isabetli şutta golü buldu. Nwakaeme'nin pasını alan Rodallega, defansa takılmasına rağmen seken top tekrar önünde kalınca çok sert ve isabetli bir şutla golünü attı.

Yeni transfer Diagne ilk maçında istekli görüntüsü ile dikkat çekti. 36. dakikada Nagatomo kanattan gelip kavisli bir orta yolladı. Diagne iyi yükseldi. Kafayı vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.

Genç Arda'dan başarılı kurtarış

Maçın 39. dakikasında ceza sahası tam önüde çaprazda topu alan Onyekuru'nun sağ köşeye sert şutunu iyi yer tutan kaleci Arda çelmeyi başardı. Galatasaray, Trabzonspor'un ataklarını enegelledikten sonra tehlikeli pozisyonlar bulmayı başardı.

Galatasaray yeniden önde

45. dakikada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı gol sonrası Galatasaray yeniden öne geçti. Sarı Kırmızılı ekip maçta 2-1 önde. Ceza sahası dışında Nagatomo'nun pasını alan Belhanda, uzaklardan sert vurdu. Defansa çarpan top yön değiştirdi ve kaleciyi yanılttı. Top ağlara gitti.

Nwakaeme uygun durumda yararlanamadı

Mücadelenin 45+2. dakikasında bu kez de Trabzonspor gole çok yaklaştı ve Bordo Mavili ekip beraberlik şansını değerlendiremedi. Trabzonspor orta alandan duran top kazandı. Yusuf Yazıcı ortaladı. Kale önünde bomboş pozisyonda gelişine vuran Nwakaeme'nin vuruşu az farkla auta gitti.

İlk yarı sona erdi ve 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile ekipler soyunma odasına gittiler.

Trabzonspor maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Zargo Toure yerine oyuna dahil olan isim Abdülkadir Parmak oldu.

Belhanda'dan güzel gol

51. dakikada Galatasaray Belhanda'nın golü ile skoru 3-1'e getirdi. Rakip yarı alan ortalarında paslarla ceza sahasına sokulan Belhanda, verkaçtan aldığı topu ceza sahası çizgisi üzerinden sol direk dibine vurdu, direkt dibine çarpan top kale içine yuvarlandı.

Trabzonspor penaltı bekledi

Golün ardından Bordo Mavili ekip atağa kalktı. Trabzonspor Ekuban'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonucunda penaltı bekledi, Ümit Öztürk VAR ekranında yaptığı incelemenin ardından Marcao'nun pozisyonunun penaltı olmadığına hükmetti.

Trabzonspor bu dakikalarda daha fazla rakip sahada görünen ekip oldu. 54. dakikada Trabzonspor'un kullandığı kornerde top ceza alanı önüne sekti. Abdülkadir Parmak gelişine vurdu. Genç futbolcunun şutu auta çıktı.

Muslera'dan müthiş kurtarış

Mücadelenin 56. dakikasında gelen ortaya Rodallega harika yükseldi ve kafayı vurdu. Muslera müthiş bir refleks ile topu çelmeyi başardı.

61'de Galatasaray bomboş bir pozisyondan yararlanamadı. Belhanda soldan ceza alanına girip yerden pasını verdi. Seken top Ndiaye'de kaldı. Bu sırada kaleci Arda kalesinde değildi. Vurmakta biraz gecikince defans kayarak topu uzaklaştırdı.

Maçın 62. dakikasında Galatasaray'dan Ryan Donk sarı kart gördü. Hollandalı isim Abdülkadir Parmak'a yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde Belhanda, Ekuban'a yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

76. dakikada sağdan sol kanada açılan topu Nagatomo bekletmeden yerden ortaladı. Diagne de topukla şut atması için Ndiaye'ye bıraktı ancak aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası pozisyon sona erdi.

Mücadelenin 80. dakikasında bir sarı kart gören isim de Galatasaray'dan Martin Linnes oldu.

Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini 83'te gerçekleştirdi. Feghouli yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

85. dakikada Galatasaray bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştirdi. Ndiaye yerine oyuna giren isim Selçuk İnan oldu.

88'de Trabzonspor çok adamla geldi. Yusuf, Ekuban'a pasını verdi. Kaleyi karşısına alan Ekuban, bir türlü şut açısı bulamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

Mücadelenin 89. dakikasında Galatasaray son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Belhanda yerine oyuna giren isim Emre Akbaba oldu. Emre Akbaba, geçirdiği sakatlık sonrası 4 aylık bir süreçten sonra ilk kez forma şansı buldu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk mücadeleyi bitiren düdüğünü çaldı ve karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama,Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Maçtan notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada Karaman, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre 2’si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları bulunan Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır kadroda yer almazken, Abdulkadir Parmak yedek kulübesinde oturdu. Karaman, bu isimlerin yerine Arda Akbulut, Majid Hosseini ve Vahid Amiri’yi ilk 11’de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın kadrosunda Novak ve Uğurcan’ın dışında sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ve Joao Pereira da yer almadı.

Arda Akbulut ilk Süper Lig maçına çıktı

Trabzonspor’un 18 yaşındaki genç kalecisi Arda Akbulut, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı. Birinci kaleci Uğurcan Çakır’ın sakatlığının ardından 18 yaşındaki file bekçisine şans doğdu. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Arda, zorlu maçta bordo-mavili kaleyi korudu.

Sosa kadroda

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, sakatlığını atlattı ve 2 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Süper Lig’in 16. haftasında 16 Aralık’ta oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Galatasaray karşılaşmasıyla takıma döndü. Teknik direktör Ünal Karaman, tam hazır olmayan Arjantinli orta sahayı yedekler arasında oturttu.

Onazi koltuk değneğiyle statta

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nijeryalı futbolcu Onazi, stada koltuk değnekleriyle geldi. Takım arkadaşlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmayan Onazi, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerde izledi.