(ÖZET) Galatasaray -Sivasspor maç sonucu: 4-2

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında son haftaların formda takımı Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 4-1'lik skorla kazandı ve kötü gidişat bu zorlu mücadelede son buldu.

Takımın başına Hakan Keleş'in geçmesinden sonra yüksek bir form grafiği yakalayan Sivasspor ise maça iyi başlamasına rağmen 2. yarıda istediği gibi bir oyun ortaya koyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yiğidolar adına Robinho etkili bir performans sergiledi. Ancak Brezilyalı'nın mücadelesi galibiyete yetmedi.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 29'a çıkarttı ve zirve takibini sürdürdü. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Maçtan notlar

Mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray, oyuna hakim olmaya çalıştı. Ancak bunu tam anlamıyla sağlayamadı. Sivaspor ise kaptığı topla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışan bir görüntü sergiledi.

7. dakikada Galatasaray önemli bir ataktan Eren ile yararlanamadı. Feghouli sağ kanatta topla buluştu. Ortasında Eren Derdiyok rakibiyle yükseldi. Top kaleye paralel bir şekilde gitti ve Sarı Kırmızılı ekip önemli bir pozsiyondan yararlanamadı.

Robinho golü atan isim oldu

Mücadelenin 9. dakikasında Sivasspor Robinho ile 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız futbolcu, hafta içinde yaptığı açıklamadan sonra 9. dakikada fileleri bulmayı başardı. Galatasaray savunmasının açığını iyi yakalayan Douglas topu Robinho ile buluşturdu. Yıldız futbolcu kaleci Muslera ile karşı karşıya kalınca topu ağlara göndermekte hiç zorluk çekmedi. Galatasaray'ın Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk top gol oldu.

Robinho'nun golünden sonra Galatasaraylı taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Yıldız futbolcu bu duruma sinirlendi ve yabancı maddeyi alarak hakeme verdi.

Onyekuru, rakibinden vücut hareketiyle sıyrıldı ve ceza sahasına çevirdi. Bu pozisyonda Belhanda yerde kaldı.

Eren skoru eşitledi

20. dakikada Galatasaray Galatasaray, Halil Umut Meler'in VAR monitöründen Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kazandı. Belhanda'yı yerde bırakan Uğur Çiftçi, sarı kartla cezalandırıldı. Topun başına geçen Eren Derdiyok kaleci ile topu farklı köşelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi. Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'deki 13. maçında 7. golünü kaydetti.

23. dakikada Galatasaray'da Mariano rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

27. dakikada Sivasspor yine Galatasaray savunmasında açık bulmayı başardı. Robinho'nun ara pasında soldan içeriye kateden Emre Kılınç topla buluştu. Genç futbolcunun çarprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

Feghouli Galatasaray'ı öne geçirdi

30. dakikada Feghouli Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ndiaye, savunmadan seken topta üst üste yaptığı iki çalımla Feghouli'ye pasını ulaştırdı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin 35. dakikasında Onyekuru'nun taşıdığı topta Belhanda, Fernando'ya pas istasyonu oldu. Fernando'nun sert şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

Yine Douglas yine Robinho

41. dakikada Brezilyalı Robinho hem kendisinin hem de takımının 2. golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi. Douglas'ın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Robinho, müthiş bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu.İlk golde de bu ikili golü yaratan isimler olmuştu. Sivasspor Brezilyalıları ile Galatasaray'a karşı direndi bu dakikaya kadar.

45+4. dakikada Galatasaray gole yaklaşan ekip oldu. Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Genç futbolcunun şutunda Sivasspor savunması araya girince topa kalenin üstünden kornere gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca hakem Halil Umut Meler devreyi bitiren düdüğü çaldı.

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor uzak mesafeden Galatasaray yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Gabriel Torje topun başına geçti. Tecrübeli futbolcunun denemesi Muslera'nın kontrolünde üstten auta gitti.

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Ofsayt ve sonrasında gol

51. dakikada Galatasaray'da Fernando'nun mükemmel pasında ceza sahasına sarkan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu ama hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve Galatasaray, 52. dakikada 3-2 öne geçti.Galatasaray tekrardan öne geçti.

Mücadelenin 55. dakikasında David Braz, Feghouli'ye yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta sağ çarprazda Maicon topun başına geçti. Brezilyalı savunmacının şutu Sivasspor barajına çarparak kornere gitti.

Karşılaşmada dakikalar 60'ı gösterdiğinde Onyekuru rakiplerinden bir bir sıyrıldı ve topu ceza sahası dışına çıkardı. Belhanda'nın pas istasyonu olduğu Feghouli, çok kötü vurdu.

Mücadelenin 63. dakikasında Fernando, Emre Kılınç'a yaptığı sert hareket nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor gole çok yaklaştı

Sivasspor 65. dakikada gole çok yaklaştı. Muslera'yla karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın ceza sahası içindeki vuruşunu Uruguaylı kaleci çıkardı.

Onyekuru yine sahnede

69. dakikada Onyekuru kendisinin 2, takımının 4. golünü atarak skoru 4-2'ye getirdi. Belhanda'nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı asisti Eren Derdiyok ıska geçti, seken topta Onyekuru sert bir vuruşla gole çevirdi. Galatasaray 4-2 önde. Genç futbolcu 2. golünü kaydederek Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı.

Golün ardından Sivasspor oyuncu değişikliğine gitti. Gabriel Torje yerine oyuna giren isim Rybalka oldu.

73'te günün etkili ismi Robinho yine şansını denedi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho, sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

Maçın en ilginç pozsiyonu

Karşılaşamdan dakikalar 74'ü gösterdiğinde maç içerisinde ilginç anlar yaşandı. Sarı kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda top kaleciyi de aşıp altı pasta duran Fernando'nun kafasına çarptı. Top üst dürekten içeriye doğru yöneldi. Ancak çizgi üzerinden geri oyun alanına geldi. Sivasspor savunması topu hemen uzaklaştırdı.

75. dakikada Galatasaray'da oyuncu değişikliği yaşandı. Eren Derdiyok yerine oyuna giren isim Garry Rodrigues oldu.

Galatasaray tribünleri skor 4-2'ye gelince 70. dakikada telefon ışıklarını açarak büyük bir coşku yaşadı. Bir grup taraftar ise Fenerbahçe ve Rizespor karşılaşmaları nedeniyle buna tepki gösterdi.

77'de Sivasspor bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Ndinga yerine oyuna giren isim Arouna Kone oldu.

86. dakikada Belhanda oyundan çıkan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun yerine giren isim Ryan Donk oldu.

Maçın 89. dakikasında Sivasspor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ve Emre Kılınç, yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı.

90+5. dakikada Galatasaray Feghouli yerine oyuna giren isim Mustafa Kapı oldu. Genç futbolcu Emre Belözoğlu'nun Galatasaray tarihindeki rekorunu da egale etmiş oldu.

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Maçta son düdük çaldı ve Sarı Kırmızılı ekip sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghoul, Onyekuru, Eren

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Ndinga, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig’de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11’de görev yaptı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues’in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.

Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz’in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.

Belhanda formasına kavuştu

Galatasaray’da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig’de 4 maç aradan sonra forma giydi.

Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.

Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.

Sivasspor’da tek değişiklik

Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.

Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 4-0 yendikleri maça ilk 11’de başlayan Serhiy Rybalka’yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje’yi sahaya sürdü.



