Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Sivasspor’u konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar, rakibini Florin Andone’nin 2, Babel’in 1 golüyle 3-2 mağlup etti. 48. dakikada Cofie'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Sivasspor’un golleri ise Kone ve Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi.

Galatasaray, bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiyetle tanışırken toplamda ise 5 resmi maç sonrasında galip gelmiş oldu. Sarı-Kırmızılılar, ligde puanını 13’e yükseltti.

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5 hafta sonra ilk yenilgisini alan Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone 11'yle çıkarken Sivasspor ise Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare 11'yle maça başladı.

5. dakikada Galatasaray, sağ kanattan etkili geldi. Emre Mor'un sağ çizgiye açtığı topta Şener, topu içeri ortaladı. Ryan Babel'in altı pastan yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

8. dakikada Luyindama'nın savunma arkasına attığı uzun pasta Ryan Babel, kafayla topu Andone'ye indirmek istedi ama top kaleci Samassa'da kaldı.

Sivas gole çok yaklaştı!

14. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın pasında Mert Hakan Yandaş ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde sol çaprazda önü boş durumdayken topla vuruşan Mert Hakan'ın uzak direğe vuruşunu Muslera çıkardı.

17. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile etkili geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen oyuncunun içeri çevirdiği top, savunmaya çarpıp Luyindama'nın önünde kalsa da topu kazanan Sivassporlu Fernando'nun dönerek yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Sivas'tan bir büyük tehlike daha

20. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile karşı karşıya bir pozisyon yakaladı. Oyuncunun vuruşu Muslera'dan döndükten sonra tekrar topu alan Mert Hakan, topu içeri çevirdi ve Muslera kalesinde yokken Fernando'nun yaptığı vuruş direkten döndü. Direkten dönen topun sonrasında Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın vuruşları savunmadan döndü.

Andone'den muhteşem gol!

GOL | 22. dakikada Sivasspor'un üst üste atakları sonrası Andone ile kontratak şansı yakalayan Galatasaray'da, Rumen oyuncu Caner Osmanpaşa'dan sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Andone, ligdeki ilk şutunda golü buldu.

SARI KART | Galatasaray'da Luyindama, 24. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

25. dakikada Sivasspor sol kanattan Uğur Çiftçi ile tehlikeli olabilecek bir atak geliştirdi. Uğur'un ceza sahasına yaptığı ortayı son anda Ömer Bayram engelledi.

30. dakikada Andone, savunmanın arkasında topla buluştu. Rumen oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

SARI KART | Sivasspor'da 31. dakikada Fernando, hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | Sivasspor'da Yatabare, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

Babel ile ikinci gol şansı...

33. dakikada Galatasaray, Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Andone'nin presiyle kazandığı top, Emre Mor'un önünde kaldı. Emre'nin sol kanada Babel'e verdiği topla Hollandalı oyuncu kalesi Samassa ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmaya çalışan Babel'in vuruşu Sivas, savunmasından döndü.

35. dakikada Sivasspor, tehlikeli olabilecek bir noktadan Mert Hakan Yandaş ile serbest vuruş kullandı fakat top yandan dışarı gitti.

40. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Luyindama ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Samassa'da kaldı.

PENALTI | 41. dakikada Florin Andone, ceza sahası içine sol çaprazdan girerken Appindangoya tarafından yerde bırakıldı ve Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | Penaltı için topun başına gelen Florin Andone, 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

SARI KART | Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Isaac Cofie ve Uğur Çiftçi'den sıyrılsa da Cofie'nin müdahalesi ile yerde kaldı. 45+2'de Cofie, bu müdahale sonrası Sivasspor'da sarı kart gören üçüncü oyuncu oldu.

45+2. dakikada Cofie'nin faulü sonrası kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın ortasına Nzonzi'nin yaptığı kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Sivasspor'da Fernando oyundan çıkarken Arouna Kone oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

46. dakikada Sivasspor'un soldan geliştirdiği atakta yapılan orta sonrasında Yatabare arka direkte kafa vuruşunu yapmak üzereyken Muslera son anda kritik bir müdahalede bulunarak vuruş şansı tanımadı.

KIRMIZI KART | Sivasspor'da Isaac Cofie, 48. dakikada pasını verdikten sonra Ömer Bayram'ın topuğuna basınca ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

49. dakikada Emre Mor, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu sağ çizgideki Andone'ye bıraktı. Rumen oyuncunun içeri çevirdiği topta Sivasspor savunması Babel'den önce müdahalede bulundu. Dönen topta Andone'nin kafa vuruşu Samassa'da kaldı.

52. dakikada Galatasaray, sol kanattan Ömer Bayram ve Ryan Babel'in paslaşmasıyla etkili geldi. Babel'in ceza sahası içine bıraktığı pas, Emre Taşdemir'in uzağında kalınca tehlikeli olabilecek bir atak sonlandı.

56. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu, kaleci Samassa çıkarmayı başardı.

57. dakikada Galatasaray, etkili olabilecek bir hızlı hücum şansı yakaladı. Şener'in savunmada yaptığı müdahale ile başlayan atakta Emre Mor, topu Belhanda'ya bıraktı. Faslı oyuncunun ceza sahasına girerken tekrar Emre Mor'a topu bırakması sonrası Emre'nin vuruşu savunmadan kornere gitti.

58. dakikada kullanılan korneri Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topa Emre Mor'un yaptığı sert vuruşu yine Sivasspor'da Arouna Kone'ye çarptı.

59. dakikada Babel'in pasında Andone savunma arkasına hareketlendi. Hakan Arslan, araya girerek Rumen oyuncuya gol şansı vermedi.

61. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı fakat top az farkla dışarı gitti.

SARI KART | Galatasaray'da Florin Andone, yaptığı Mert Hakan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | Sivasspor'da 69. dakikada Emre Kılınç'ın Şener'in arkasına attığı pasa hareketlenen Uğur Çiftçi, sol çizgiden topu içeri çevirdi ve Arouna Kone boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-1.

GOL | Galatasaray'da 74. dakikada Ryan Babel, ceza sahası içine girerken sol çaprazdan topu sağ ayağına çekerek yaptığı şık vuruşla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 76. dakikada Luyindama oyundan çıkarken Ryan Donk oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Sarı-Kırmızılılar'da 76. dakikada Emre Taşdemir'in yerine Seri oyuna dahil oldu.

77. dakikada savunma arkasına hareketlenen Yatabare'nin yaptığı aşırtma vuruş kalesine çabuk dönen Muslera'da kaldı.

SARI KART | 78. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve bir sonraki hafta için cezalı duruma düştü.

80. dakikada Galatasaray'da Florin Andone'nin sol çizgiden sert bir şekilde içeri çevirdiği topa Emre Mor kayarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

81. dakikada savunma arkasına hareketlenen Andone'ye atılan pasta, Rumen oyuncunun sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Samassa'dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Sivasspor'da Yatabare oyundan çıkarken Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

GOL | 84. dakikada yine sol kanattan gelen Sivasspor'da içeri yapılan ortaya Erdoğan Yeşilyurt iyi bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

SARI KART | 85. dakikada oyun durduktan sonra Sivasspor'un çabuk başlamasını engelleyen Yunus Akgün sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'ın yerine Armin Djerlek oyuna dahil oldu.

87. dakikada Seri'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Armin Djerlek'in yaptığı vuruş, Muslera'da kaldı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90+2. dakikada Sivasspor, sol kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği topta Djerlek'in rahat pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig | Galatasaray: 3 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama (Dk. 74 Donk), Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda (Dk. 83 Yunus Akgün), Babel, Andone

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Armin Derlek), Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 22 Andone ve Dk. 42 (Penaltıdan), Dk. 74 Babel (Galatasaray), Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivassppor)

Kırmızı kart: Dk. 48 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Luyindama, Dk. 62 Andone, Dk. 78 Ömer Bayram, Dk. 85 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 31 Fernando, Dk. 32 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)