(ÖZET) Galatasaray - Sivasspor maç sonucu: 2-2

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetiminde 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivasspor maçında yaşadığı kayıpla zirve yarışından uzaklaştı. Martin Linnes'in büyük hatasıyla topu ağlara gönderen Sivasspor, henüz 9. dakikada öne geçti. 14. dakikada Radamel Falcao ile eşitliği yakalayan Aslan, 38. dakikada Boyd'un golüne engel olamayınca ilk devreyi 2-1 geride tamamladı.

68. dakikada Falcao'nun penaltısı ile eşitliği yakalayan Galatasaray, kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Galatasaray 58 puana yükseldi. 1 maçı eksik olan Sarı Kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Yiğidolar ise 34 puanla 11. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla ayrıldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Galatasaray atağında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Fernandes kaleyi düşündü kaleci Ali'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

8' Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Onyekuru rakibinden kurtulup ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca auta gitti.

GOL | 9' Sivasspor, deplasmanda öne geçti. Martin Linnes'in büyük hatasını değerlendiren Max Gradel, Muslera'yı geçmeyi başardı ve takımını öne geçirdi. 0-1.

GOL | 14' Galatasaray Falcao ile eşitliği yakaladı. Babel'in pasında topla buluşan Falcao, ceza sahasının hemen önünde topla buluştu. Robil Yalçın'dan kurtulan Falcao, muhteşem bir şut çıkardı. Ali Şaşal'ı geçen top ağlarla buluştu. 1-1

18' Gedson'dan topu alan Babel, sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı. Onyekuru'nun yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta çıktı.

22' Hakan Arslan'ın uzun pasına hareketlenen Tyler Boyd, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Savunmaya hızlı bir şekilde dönen Saracchi, son anda araya girdi ve Sivasspor mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.

26' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

GOL | 38' Sivasspor, bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kullandığı taç atışı Galatasaray savunmasından sekti ve Gradel'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun sert şutu Muslera'dan döndü. Donk ve Linnes'ten önce hamle yapan Boyd, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

40' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Onyekuru'dan seken topa Fernandes kafayı vurdu ancak etkisiz top Ali'de kaldı.

İlk 45 dakika Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Galatasaray'da sakatlanan Ryan Donk'un yerine Luyindama oyunda.

55' Galatasaray'ın Faslı orta sahası Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde diğer kanatta topla buluşan Talyan bir kaz daha içeri çevirdi top Ali'de kaldı.

56' Galatasaray atağında Onyekuru sol çaprazdan ceza alanına girdi. Yıldız oyuncunun iki kez içeriye çevirdiği top savunmadan döndü, çizgiden tekrar içeriye doldurduğu top Ali'de kaldı.

58' Sarı kart gören Balhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30’uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

61' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes ortasını açtı. Ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Babel, kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.

63' Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Falcao, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

GOL | 68' Galatasaray penaltı bekliyor. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Babel, Uğur Çiftçi'yi geçemedi. Galatasaraylı futbolcular penaltı için itiraz ederken oyun devam etti. VAR'ın önerisi sonrası pozisyonu inceleyen Ali Şanslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Falcao, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-2

72' Galatasaray'da Babel'in yerine Feghouli, Belhanda'nın yerine Kerem Aktürkoğlu Ooyunda. Sivasspor'da ise Yatabare'nin yerine Kayode oyuna dahil oldu.

73' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ortasını Boyd geriye bıraktı. Ahmet Oğuz'un ceza alanı dışından şutunda top Muslera'da kaldı.

78' Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Arda Turan, Fernandes'in yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

80' Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Marcao arkaya bıraktı. Halil Dervişoğlu, penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vurdu top üstten auta gitti.

83' Sivasspor'da Ahmet Oğuz'un yerine Alaaddin Okumuş oyunda.

87' Feghouli'nin ceza alanına doğru gönderdiği topa Falcao kafayı vurdu top az farkla üstten auta gitti. Yardımcı hakemin Falcao için ofsayt bayrağı havada.

88' Sivasspor'da Boyd kenara geldi, Arouna Kone oyunda.

90' Sivasspor'da Max Gradel, Kerem'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

90+7' Feghouli'nin içeriye doldurduğu topta yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kalecide kaldı. Seken topta Arda'nın vuruşu defansa döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen Kerem'in sağ çaprazdan şutunu da defans uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan, Babel (Dk. Feghouli), Fernandes (Dk. 79 Halil), Belhanda (Dk. 72 Kerem), Onyekuru (Dk. 79 Arda), Falcao

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Ahmet (Dk. 84 Alaaddin), Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd (Dk. 89 Kone), Hakan, Yatabare (Dk. 73 Kayode)

GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 68 (P) Falcao (Galatasaray) - Dk. 9 Gradel, Dk. 38 Boyd (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Belhanda, Marcao, Muslera, Halil (Galatasaray) - Yatabare, Ali (Demir Grup Sivasspor)

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