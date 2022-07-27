(ÖZET) Galatasaray - Salernitana maç sonucu: 1-1

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile kozlarını paylaştı. Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aslan, İtalyan ekibini de devirip moral depolamak istiyordu.

Fakat Sarı Kırmızılılar istediğini alamadı. 11'de daha evvel Cimbom'un da gündemine gelen ancak daha sonra Galatasaray'ın hukuki prosedürler gereği transferinden çekildiği Erik Botheim sahneye çıktı. Salernitana'ya transfer olan Norveçli forvet, çalımlarla önünü açtı ve şık bir şutla skoru 1-0'a getirdi.

Aslan'ın bu gole cevabı gecikmedi. Yeni yıldızı Haris Seferovic, Kasımpaşa maçının ardından bu akşam da ağları sarstı ve 13. dakikada skor 1-1'e geldi. Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Cimbom kamptaki 2. ve son maçını 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

5' Cicaldau kendi yarı alanında topu kaptırdı, Botheim sağ kanata çevirdi, Valencia ceza alanına girmeden vurdu, top az farkla dışarda.

GOL

11' Galatasaray'ın da gündeminde yer alan ancak sonrasında Salernitana'ya transfer olan Erik Botheim atıyor, İtalyanlar 1-0 öne geçiyor.

GOL!

13' Aslan'dan cevap gecikmedi... Oğulcan Çağlayan sağ kanattan penaltı noktası üzerindeki Seferovic'i gördü, İsviçreli yıldız yakın mesafeden düzgün vuruşla ağları sarstı. Seferovic, Kasımpaşa'nın ardından Salernitana'yı da boş geçmiyor.

24' Cicaldau'nun serbest vuruşundaki şutu etkisiz, kalecinin kucağında kalıyor.

29' Cicaldau sağ kanattan korneri kullandı, arka direkte Metahan iyi yükseldi ancak kötü bir kafa vuruşu yaptı, aut.

NET KAÇTI!

31' Cİcaldau harika bir aşırtma pas verdi, savunma arkasına sarkan Seferovic sol çaprazdan şansını denedi fakat zayıf şutu kalecide kalıyor.

35' Botheim ilk goldekine benzer şekilde ceza sahasında çalımlarla önünü açtı, sol ayağıyla vurdu ancak Okan gole izin vermiyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

76' Emre Kılınç ceza alanı dışından şansını denedi, top kalecide kalıyor.

85' İkinci devrede ilk yarıya oranla tempo biraz daha düşük...

90' Mücadelenin sonuna +2 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi.

Galatasaray'ın Salernitana maçı ilk 11'i: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Oğulcan, Seferovic

Yedekler: Berk, Jankat, Omar, Ömer, Nelsson, Luyindama, Ali Turap, Morutan, Berkan, Beknaz, Baran, Hamza, Efe, Gomis

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)