Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında Real Madrid’i konuk etti.

Konuk ekip, 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Galatasaray, gruptaki üçüncü maçında da gol atamazken 1 puanda kaldı.

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Real Madrid ise gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

1. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Hazard ile etkili geldi Belçikalı oyuncunun yaptığı ortada Real Madrid istediği şut şansını elde edemedi.

5. dakikada Real Madrid'de Rodrygo'nun bıraktığı topta Casemiro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

7. dakikada Belhanda çıkarken kaybettiği topta Kroos'un ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, savunmadan dışarı gitti.

Andone ile büyük şanslar!

10. dakikada Galatasaray'da Andone, Real Madrid kalecisi Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun çok uygun pozisyonda yaptığı vuruşu Courtois çıkardı.

10. dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Galatasaray'da yine Andone, bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı Courtois köşeden topu çıkardı.

12. dakikada Nagatomo'nun uzun pasında Ryan Babel, ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu kontrol edemedi.

14. dakikada Real Madrid, Benzema'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Rodrygo ile şut şansı yakaladı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunu Muslera, rahatlıkla kontrol etti.

15. dakikada bu kez Benzema, sol kanattan etkili gelirken ceza sahası içi sol çaprazdan etkisiz bir vuruş yaptı.

GOL | Real Madrid'de Hazard ve Benzema'nın duvar pası sonrası Hazard, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Kroos'un yaptığı vuruş, savunmaya çarparak 18. dakikada Real Madrid'i öne geçirdi: 0-1.

23. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

28. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Eden Hazard'ın dönerek yaptığı vuruş kaleci Muslera'nın üstüne gitti.

29. dakikada Real Madrid'de Valverde'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

38. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı ortada, Belhanda penaltı noktası üzerinde çok net bir fırsat yakalarken yaptığı vuruş kaleci Courtois'da kaldı.

40. dakikada Valverde'nin pasında Benzema, ceza sahası dışında etkili olabilecek bir şans yakalarken vuruşu üstten dışarı gitti.

44. dakikada Benzema, bu kez sağ çaprazdan bir şut şansı yakalarken uzak direğe yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Donk oyundan çıkarken Sofiane Feghouli oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | Galatasaray'da Jean Michael Seri, 46. dakikada Casemiro'ya yaptığı faul sonrası maçın ilk sarı kartını gördü.

53. dakikada Galatasaray'ın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası Real Madrid, hızlı hücumda savunmanın arkasına sarkan Benzema'yı topla buluşturdu. Karşı karşıya pozisyonda Luyindama'nın dengesini bozduğu Benzema'nın vuruşunu Muslera kornere çeldi.

54. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşu Varane'dan sekerek kornere gitti.

59. dakikada Belhanda, hücumda kaybettiği top sonrası Real Madrid hızlı hücum şansı yakaladı. Eden Hazard'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

Hazard ile büyük tehlike

64. dakikada paslaşarak gelen Real Madrid'de Benzema'nın pasında karşı karşıya kalan Eden Hazard, kaleci Muslera'dan sıyrılıp boş kaleye yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 67. dakikada Younes Belhanda, taraftarın büyük tepkisi altında kenara gelirken Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

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SARI KART | Galatasaray'da 69. dakikada Nzonzi, topa vurmak isterken yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

75. dakikada Marcelo ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema'nın vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 77. dakikada Jean Michael Seri'nin yerine Emre Mor oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Real Madrid'de 79. dakikada Eden Hazard'ın yerine Vinicius Junior oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Real Madrid'de Federico Valverde oyundan çıkarken James Rodriguez oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada konuk ekipte Rodrygo kenara gelirken Jovic oyuna girdi.

83. dakikada Emre Mor'un savunma arkasına bıraktığı topta Real Madrid'in sol beki Marcelo, Feghouli'ye şut şansı vermedi.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan yaptığı ortada Nzonzi'nin yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde bu kez yükselen Luyindama kafayı vurdu fakat top yine savunmaya çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

SARI KART | 90+1. dakikada Real Madrid'de Toni Kroos, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 90+3. dakikada Marcao, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

SARI KART | 90+4. dakikada Vinicius Junior'a arkadan müdahalede bulunan Mariano sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray: 0 - Real Madrid: 1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Feghouli), Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor), Belhanda (Dk. 66 Ömer Bayram), Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde (Dk. 79 James Rodriguez), Rodrygo (Dk. 82 Jovic), Hazard (Dk. 78 Vinicius Junior), Benzema

Gol: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 46 Seri, Dk. 69 Nzonzi, Dk. 90+3 Marcao, Dk. 90+4 Mariano (Galatasaray), Dk. 90+1 Kroos, Dk. 90+2 Courtois (Real Madrid)