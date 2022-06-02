(ÖZET) Galatasaray Nef - Anadolu Efes maç sonucu: 86-81

ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray -Anadolu Efes yarı final serisinin 4. maçı bugün oynandı. Andreas Pistiolis ile çıkış yakalayan Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Anadolu Efes'i 86-81'lik skorla yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Müsabakaya Larkin ve Singleton’ın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bost’un hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nef’e Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

3’üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.

Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinin son maçı 4 Haziran tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Maçı kazanan ekip finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Yarı Final serisi

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 86-81 (2-2)

*5. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray | 4 Haziran

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

GALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10

ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic 23, Dunston 9

1’İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 42-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-64