(ÖZET) Galatasaray Nef - Anadolu Efes maç sonucu: 64-71

ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray -Anadolu Efes yarı final serisinin 3. maçı bugün oynandı. Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta tarihi farkla yenerek 1-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar bu zaferle saha avantajını eline geçirmişti.

Ancak Aslan, coach Pistiolis önderliğindeki ilk mağlubiyetini (11'de10), Final Four yorgunluğunu üzerinden atan Anadolu Efes'e 2. maçta yenilerek almıştı. 1-1 eşitliğin bulunduğu seride seyirci avantajını kapan Cimbom 3. maçta şansını iyi kullanamadı.

İlk 2 periyotu önde kapatan Aslan, son iki periyotta geriye düştü ve mücadeleyi 64-71 kaybetti. Bu sonuçla Ergin Ataman'ın öğrencileri seride 2-1 öne geçti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Serhat Büker

GALATASARAY NEF: Dee Bost 14, Canaan 6, Trimble 11, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş 2, Blackshear 11, Kravish 7, Göksenin Köksal 2

ANADOLU EFES: Larkin 9, Singleton 4, Bryant 16, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Pleiss 9, Micic 13, Dunston 20

Galatasaray Nef-Anadolu Efes

1.PERİYOT SONUCU: 18-15

2.PERİYOT SONUCU: 30-29

3.PERİYOT SONUCU: 45-49

4.PERİYOT SONUCU: 64-71