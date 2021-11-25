(ÖZET) Galatasaray - Marsilya maç sonucu: 4-2

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Maça çok hızlı ve etkili başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti, 30. dakikada Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.Feghouli 64'te 3-0 yaparken 68. dakikada Milik durumu 3-1'e getirdi. Ryan Babel oyuna girdiği gibi golü buldu: 4-1. İki dakika sonra Milik ağları havalandırdı: 4-2





Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray - Marsilya maçı başladı.

Temsilcimiz taraftarın da desteğiyle maça istekli başladı. 10. dakikada hızlı çıkan Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Van Aanholt arka direğe ortasında topla buluşan Feghouli'nin içeriye çevirdiği topa Diagne vurdu ancak top direkten döndü.

Cicaldau açılışı yaptı!

12.dakikada Galatasaray'da Cicaldau topu fielelrle buluşturdu ve skor 1-0 oldu. Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

19. dakikada Marsilya atağında ceza sahasının solunda Berkan'ın önünde topla buluşan Luan Peres, gelişine uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.

22'de yine Marsilya hücumunda sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

Baskı sonuç verdi!

Galatasaray'ın golden sonra rakip yarı sahadaki baskısı devam etti. 30.dakikada Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti.

Muslera'dan harika kurtarış

36.dakikada sol kanattan Guendouzi'nin penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Dieng kafayı vurdu. Muslera sağına çok iyi uzanarak topu çeldi.

Marsilya'nın ikinci şutu direkten döndü

41. dakikada Guendouzi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top üst direkten döndü.

İlk yarı 2-0 temsilcimiz Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Marsilya etkili başladı. 46. dakikada Milik'in pasıyla sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Dieng, Muslera'dan sıyrıldı. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

Cicaldau maça devam edemedi

50. dakikada Galatasaray'da Cicaldau sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin durumunu kontrol etmesinin ardından maça devam edemeyeceği bildirildi ve yerine Morutan girdi.

Asist Kerem gol Feghouli

64.dakikada Marsilya çıkarken yine topu kaptırdı. Kerem hızla rakip takım kalesine doğru ilerledi ve yerden arka direğe ortaladığı topu boş kaleye Feghouli gönderdi: 3-0

Muslera penaltıyı kurtardı ama...

68. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında sağ çağrazdan ceza sahasına sokulan Dieng, Kerem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.. Topun başına geçen Milik'in penaltısını Muslera kurtardı ancak dönen topu yine Milik tamamladı ve maç 3-1'e geldi.

Diagne net pozisyonu kaçırdı

Diagne'nin indirdiği topla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kalesini terkederek ceza sahasının dışına çıkan Pau Lopez son anda topa dokundu. Seken topla buluşan Diagne, topu boş kaleye yollamak istedi. Caleta-Car araya girip golü önledi.

Babel girdi golünü attı

83.dakikada Kerem'in yerine oyuna giren Ryan Babel, Marcao'nun ceza sahasına doğru gönderdiği topla sol çaprazda buluştu, uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Babel'e cevap Milik'ten

85.dakikada De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray 11puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi. Marsilya ise 4 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar, Lazio ile grup liderliği maçına çıkacak.

Galatasaray - Marsilya 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.

Galatasaray - Marsilya maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5’inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa’nın Marsilya takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te start alan maçta Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig ’in 13’üncü haftasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu yerine Mbaye Diagne’ye görev verirken, Olimpiu Morutan yerine ise Taylan Antalyalı’yı sahaya sürdü.

Sarı kırmızılı takım, Marsilya karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ

Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio’nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

SAMPAOLI’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fransa Ligue 1’in 14’üncü haftasında Lyon ile oynadıkları ve saha olaylarından dolayı tamamlanamayan maçtaki ilk 11’e göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, kart cezası bulunan Dimitri Payet ve Valentin Rongier’den bu maçta faydalanamazken, Fuente’yi ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine Gueye, Gerson ve Dieng, Galatasaray karşısında ilk 11’de şans buldu.

Marsilya sahaya; Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik ve Dieng ilk 11’i ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan maça sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 52 bin 280 seyirci kapasitesi olan stadın büyük bölümü dolarken, taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlar ile büyük destek verdi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE ŞEHİT ÖĞRETMENLER AYBÜKE YALÇIN VE NECMETTİN YILMAZ UNUTULMADI

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan müsabakada 24 Kasım Öğretmenler Günü unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi tribünlerine, “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz” yazılı pankart astı.





Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Galatasaray-Marsilya maçı EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Eksikler Sacha Boey ve Arda Turan

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

Cengiz Ünder kadroda

Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.