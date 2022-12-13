(ÖZET) Galatasaray-Lazio maç sonucu: 1-2

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , buradaki ikinci hazırlık maçında Lazio ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tek golünü Barış Alper atarken Lazio'nun gollerini Luis Alberto ve Felipe Anderson attı. Sarı Kırmızılılar'da Emin Bayram ve ısınma sırasında da Baran sakatlık geçirdi. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı başladı.

GOL | 4. dakikada Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında Midtsjö topu ortada boş olan Mata'ya verdi, İspanyol oyuncunun derinlemesine pasında Barış Alper'in şutu ağlarla buluştu ve Sarı-Kırmızılılar 1-0 öne geçti.

GOL | 11. dakikada mücadeleye eşitlik geldi. İtalyan ekibi Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Felipe Anderson, skoru 1-1'e getiren golü attı. Yarı sahasından hızlı çıkan Lazio'da Luis Alberto orta sahayı süratli bir şekilde geçti ve sol taraftaki İmmobile'nin önüne topu attı. İmmobile'nin ceza sahasına çevirdiği top arka direğe sekti ve Felipe Anderson düzgün bir vuruşla golü attı.





DİREKTEN DÖNDÜ!

33. dakikada Galatasaray direği geçemedi! Sol kanatta Van Aanholt'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun orta-şut karışımı vuruşu uzak direğe çarptı ve oyuna geri döndü, sonrasında savunma topu kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

LAZİO ÖNE GEÇTİ

GOL | İkinci yarının başlama düdüğüyle Galatasaray yarı sahasında pas yaparken Kerem Aktürkoğlu topu kaptırdı ve Lazio'nun atağı başladı. Basic'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekti ve Luis Alberto'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcunun uzaktan düzgün şutu ağlarla buluştu ve Lazio ikinci yarının hemen başında 2-1 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte 65'inci dakikada van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ve Emin Bayram'ın yerine Kazımcan Kartaş, Dries Mertens ve Efe Akman oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Mata ve Boey yerlerini Dubois ve Caner Doğan'a bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarında Abdülkerim Bardakcı, Midtsjo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın yerlerine; Beknaz, Baran Demiroğlu, Emirhan Kayar, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde ilk 11'de olan Baran Aksaka, ısınma esnasında ağrı hissetmesi nedeniyle mücadelede görev almadı. Baran Aksaka'nın yerine başka bir genç oyuncu Metehan Baltacı mücadeleye 11'de başladı.

Galatasaray'ın-Lazio maçı 11'leri

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış Alper

Lazio: Provedel, Romagnoli, Casale, Lazzari, Marusic, Romero, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile

Isınmada ağrı hisseden Baran’ın yerine Lazio karşısında Metehan forma giydi.



