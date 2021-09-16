(ÖZET) Galatasaray-Lazio maç sonucu: 1-0

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başladı. Sarı Kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio'yu konuk etti. Bakımı tamamlanan Türk Telekom Stadı’nda bu sezon ilk kez oynayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, güçlü rakibini tek golle geçti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Sarı Kırmızılı ekibe 3 puanı getiren gol, 66. dakikada İtalyan devinin kalecisi Thomas Strakosha'dan geldi. Arnavut kaleci, yaptığı inanılmaz hata sonrası topu kendi ağlarına gönderdi ve 90 dakika temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.









E Grubu'nda oynanan diğer maçta Marsilya ile Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibinin golünü milli futbolcumuz Cengin Ünder, penaltıdan attı. Bu sonuçların ardından E Grubu'nda ilk haftayı Galatasaray lider tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maç öncesi Galatasaray tribünleri, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'yu birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

2' Sağ kanattan gelişen Lazio atağında Felipe Anderson'un yaptığı ortaya hareketlenen Zaccagni, topa vurmak üzereyken araya Yedlin girdi.

6' Galatasaray'ın Rumen orta sahası Cicaldau'nun şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

8' Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ceza sahası dışında Lazzari'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortaya koşu yapan Halil Dervişoğlu, Lazio savunmasından harika bir çalımla kurtuldu ve şutunu attı. Luis Alberto, kayarak yaptığı müdahale ile topun kaleye gitmesini önledi.

12' Sağ kanattan koşu yapan Anderson, van Aanholt'tan sıyrıldı ve ortasını ceza sahasına gönderdi. Danimarkalı stoper Nelsson, topu uzaklaştırmayı başardı.

20' Luiz Alberto'nun pasıyla ceza sahasına giren Immobile, çaprazdan topu içeri gönderdi. Alberto'nun şutunun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

22' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden sert bir orta yaptı. Sarı Kırmızılı ekipte karambolden seken topa hiçbir oyuncu vuramayınca Strakosha, topu kontrol etti.

23' Galatasaray, gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan’ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

26' Sol kanattan gelişen atakta Cicaldau ceza sahasına girmek üzereyken Leiva'nın müdahalesiyle yerde kaldı, Matej Jug, oyunu devam ettirdi. Bu kararın ardından başta Fatih Terim olmak üzere teknik heyet ve futbolcular Sloven hakeme sert bir şekilde tepki gösterdi.

33' Lazio'nun İspanyol orta sahası Luis Alberto sol çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

34' Galatasaray'ın ABD'li sağ beki Yedlin, ceza sahasına giren Lazio'nun İtalyan golcüsü Immobile'den topu kayarak aldı. Lazio cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

42' Lazio'da Akpa Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44' Felipe'nin uzun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Immobile, istediği vuruşu yapamadı. Yıldız oyuncu, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldığını belirtse de oyun devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Lazio savunmasının hatasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topla birlikte ceza sahasına girdi. Genç kanat oyuncusunun topu ayağından aşmasıyla İtalyan ekibinin kalecisi Strakosha, açıyı kapattı ve tehlike uzaklaştırıldı.

56' Sarri, sarı kartı bulunan Akpro'nun yerine Milinkovic-Savic'i oyuna sürdü. Immobile de yerini Vedat Muriç'e bıraktı.

58' Tek paslarla Galatasaray ceza sahasının önüne kadar gelen Lazio'da Luis Alberto'nun yerden sert vuruşunda Muslera, son anda topu çelmeyi başardı.

61' Şık çalımlarla ceza sahasına giren Morutan, boş durumda olan Kerem'i topla buluşturdu. Kerem'in yakın mesafeden attığı şutta top direğin hemen yanından auta çıktı.

63' Galatasaray baskıyı iyice artırdı. Kerem bu kez sol çaprazdan savunma arkasına sarktı, onun ortaya çevirdiği topa Cicaldau ön direkte gelişine vurdu. O da çerçeveyi tutturamadı.

65' Lazio'da Luis Alberto'nun yerine Toma Basic, Felipe Anderson'un yerine Pedro oyunda.

GOL | 66' Lazio kalesini abluka altına alan Galatasaray, golü buldu. Morutan'ın yaptığı ortada topu Lazzari uzaklaştırmak istedi. Havalanan top kaleye yöneldi. Strakosha, yaptığı büyük hatayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray öne geçti. 1-0

69' Galatasaray savunmasının arkasına atılan topla Milinkovic-Savic bir anda bomboş kaldı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla ağları bulmak istedi ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

72' Morutan'dan topu alan Cicaldau'nun ceza sahası dışından yaptığı şutta Strakosha, topu parmaklarının ucuyla çeldi.

73' Zaccagni'nin sol kanattan yaptığı ortada Pedro'nun yaptığı kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

78' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Babel, Taylan'ın yerine Emre Kılınç oyunda.

80' Pedro'nun ceza sahası dışından attığı şutta topu Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.

83' Lazio'da Leiva'nın yerine Cataldi, Galatasaray'da ise Morutan'ın yerine Feghouli oyunda.

88' Lazio'nun Kosovalı forveti Vedat Muriç, van Aanholt'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yerine Mohamed, Cicaldau'nun yerine Luyindama oyunda.

Sloven hakem Matej Jug'un yönettiği 90 dakika, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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