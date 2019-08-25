(ÖZET) Galatasaray - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, ikinci hafta maçında Konyaspor’u ağırladı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Galatasaray 60. dakikada Ryan Babel’in attığı golle 1-0 öne geçti. Jean Michael Seri’nin 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı takım, uzatmanın son dakikası olan 90+6’da Jens Jonsson’un golüne engel olamadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Yukatel Denizlispor mağlubiyetinin ardından Konyaspor ile berabere kalan son şampiyon Galatasaray, 2. hafta sonunda hanesine bir puan yazdırabildi. Galatasaray, 2015-2016 sezonundan sonra ilk kez ilk iki haftayı galibiyet almadan bitirdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray-Konyaspor maçında Fatih Terim çıldırdı

Fatih Terim takımının başında

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa’daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer aldı.

Seri kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, karşılaşmanın 75. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Mete Kalkavan, orta sahada Marko Jevtovic’e yaptığı faul sonrası Seri’ye önce sarı kart gösterdi. Kalkavan daha sonra saha Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Seri’yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan sarı-kırmızılı takım, evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa’ya mağlup oldu. Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Evinde 9 maç aradan sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig’de 9 maç aradan sonra Türk Telekom Stadı’nda puan kaybı yaşadı. Ligde geçen sezon sahasında oynadığı son 9 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon evindeki ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaraylı futbolcular, maç öncesinde kadın taraftarlara karanfil verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İlk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan çok etkili gelen Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, boş pozisyonda şutunu attı. Luyindama'ya çarpan top az farkla kornere gitti. Ferhat Öztorun'un kullandığı köşe vuruşu direk kaleye yöneldi, Muslera son anda topa dokunmayı başardı. Yeşil-beyazlılar arka arkaya üç korner kullandı ama sarı-kırmızılı savunma gol şansı vermedi.

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11. dakikada Galatasaray, Feghouli'yle tehlikeli geldi. Emre Mor'dan seken topu alan ve bir anda hızlanan Cezayirli, içeri doğru sert bir orta açtı. Diagne'nin vuruşunda kaleci Serkan, gole izin vermedi.

SARI KART | Konyaspor'un Makedon futbolcusu Daci, 14. dakikada Feghouli'ye yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

19. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan yaptığı ortada Nagatomo ve Ömer Ali, aynı anda yükseldi. Seken topta Seri'nin önünde kaldı. Yıldız oyuncu, sol ayağıyla topu kaleye göndermek istedi ancak savunma izin vermedi.

Galatasaray, Konyaspor yarı sahasında oynamaya başladı. 35'de Sol kanatta topla buluşan Nagatomo, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Savunmadan çarpan top kornere giderken Konyaspor savunması tehlikeyi önledi.

36'da Galatasaray tehlikeli geldi. Mariano'nun ortasında Feghouli ve Diagne, ceza sahasına koşusunu yaptı. Diagne daha müsait olmasına rağmen Feghouli'nin yaptığı vuruş, az farkla auta çıktı.

Galatasaray, ataklarını sıklaştırdı. 42. dakikada Seri'nin muhteşem pasında savunma arkasına kaçan Nagatomo, bekletmeden ortasını yaptı. Arka direkten gelen Feghouli savunmanın markajında istediği vuruşu yapamadı.

45+1. dakikada Konyaspor, kaleyi yokladı. Milosevic'in yerden sert şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.

İlk 45 dakikada eşitlik bozulmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

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İkinci yarı başladı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Emre Mor, yerini Adem Büyük'e bıraktı.

46. dakikada maçın etkili isimlerinden olan Feghouli, tehlikeli bölgeye doğru ortasını gönderdi. Adem Büyük'ü geçen top Diagne'ye ulaşmadan Konya savunması araya girdi ve tehlike önlendi.

Adem bomboş durumda kaçırdı

Galatasaray, gole çok yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sarı Kırmızılı ekip, maçın başından beri etkili kullandığı sağ kanattan geldi. 47. dakikada Mariano'nun pasında savunma arkasına kaçan Feghouli, ceza sahasına ortasına gönderdi. Bomboş durumda bulunan Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

Babel net kaçırdı

Galatasaray, yine tehlikeli geldi. 52. dakikada yaşanan karambolde seken top seken top, ceza sahasında Babel'e geldi. Ali Turan'a rahat bir çalım atan Hollandalı futbolcu, müsait durumda olmasına rağmen kaleyi tutturamadı, top auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Aykut Kocaman, sarı kartı bulunan Daci'yi kenara aldı ve 56. dakikada Farouk Miya'yı oyuna sürdü.

Galatasaray Babel'le golü buldu

Ryan Donk'un uzun pasında topla buluşan Ryan Babel, sol kanattan ceza sahasına doğru girdi. Başarılı oyuncu, açısını bulduğu gibi şutunu gönderdi. Konyaspor savunmasına çarpan top, Serkan Kırıntılı'yı çaresiz bıraktı ve Galatasaray, 1-0 öne geçti.

68'de Konyaspor, Bajic'le Galatasaray kalesine gitti. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan golcü oyuncu, sol ayağıyla şutunu gönderdi, Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

KIRMIZI KART | 73. dakikada Seri, Jevtovic'e yaptığı sert müdahelenin ardından sarı kart gördü. Hakem Mete Kalkavan, Seri'nin Jevtovic ile olan pozisyonunu VAR'dan izledi ve kırmızı kartını çıkardı.

SARI KART | 76. dakikada Adem Büyük'le kafa topuna çıkan Ferhat Öztorun, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Seri'nin yaptığı faulün ardından uzun süre yerden kalkamayan Jevtovic, 80. dakikada Ali Çamdalı'ya bıraktı.

Serkan iki hamlede kurtardı

82. dakikada Mariano, ceza yayına doğru yerden sert bir orta gönderdi. Maçın tek golünü atan isim olan Babel, gelişine harika bir vuruş çıkardı. Kaleci Serkan, iki hamlede topa sahip olmayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Ferhat Öztorun'un yerine Ali Yaşar girdi.

SARI KART | 87. dakikada Milosevic'i faulle durduran Adem Büyük, sarı kartı gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Diagne, 86'da yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da son değişiklik geldi. Maçın yıldızlarından olan Sofiane Feghouli, yerini Jakup Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Aslan uzatmada yıkıldı

90+6. dakikada Galatasaray ceza sahasının hemen önünde yaşanan karambolde top Jonsson'un önüne sekti. Jens Jonsson'un köşeye yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu ve konuk ekip beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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MAÇTAN NOTLAR:

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlendi.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ilk 11'inde Denizlispor mücadelesine göre 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Denizlispor'a karşı kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao yerine Donk'u oynatırken, orta sahada Selçuk İnan yerine yeni transfer Nzonzi'ye görev verdi. İlk maçta oynayan Jimmy Durmaz yedek kulübesine çekilirken, Emre Mor onun yerini aldı. Sakatlığı bulunan ve son antrenmanlara katılamayan Belhanda'nın yerine ise Sofiane Feghouli ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının ardından Konyaspor mücadelesiyle birlikte yedek kulübesine geri döndü. Terim, geçen sezonun 32'nci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Terim bu 3 maçlık cezasını çektikten sonra Konyaspor'a karşı yedek kulübesindeki yerini aldı.

HASAN ŞAŞ'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi yardımcı antrenör Hasan Şaş'a destek oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, hafta içerisinde istifa eden sonrasında ise göreve geri dönen Hasan Şaş'ı tribünlere çağırdı ve destek tezahüratlarında bulundu.

EMİNE BULUT VE TUBA ERKOL UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde eşleri tarafından bıçaklanarak hayata gözlerini yuman Emine Bulut ve Tuba Erkol, Galatasaray - Konyaspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarların hazırladığı "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ve "Kadına şiddete hayır" pankartları tribünlerde yer alırken, mücadele öncesi de Galatasaraylı ve Konyasporlu oyuncular Emine Bulut ve Tuba Erkol'un isimlerinin yazdığı siyah tişörtler ile ısınmaya çıktı, ısınmanın ardından ise iki takım oyuncuları, siyah pankart ile sahaya çıktı. Taraftarlar, maç öncesinde, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca müsabaka öncesi kadın cinayetlerine tepki olarak bir dakika boyunca oyuncular maça başlamadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, sezonun ilk iç saha maçında takımını yalnız bırakmamak için tribünlerin büyük bir bölümünü doldururken, az sayıda Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic



