(ÖZET) Galatasaray - Konyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray , sahasında Konyaspor ’u konuk etti.

4. dakikada Galatasaray, Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konyasporlu futbolcuların hakem Arda Kardeşler'e pozisyonun faul olduğuna dair yoğun itirazları vardı. Hakem Arda Kardeşler, santrayı gösterdi.

7. dakikada Konyaspor kalecisi Sehic, sinirli bir şekilde topu tribüne gönderince sarı kart gördü.

7. dakikada Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, tepkisi sonrası sarı kart gördü.

9. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.

23. dakikada Mostafa Mohamed'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun aşırtma vuruşunu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

35. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinden şutunda top Sehic'te kaldı.

37. dakikada Mostafa Mohamed'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top Sehic'te kaldı.

42. dakikada Konyasporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Galatasaray'da Taylan Antalyalı oyundan çıktı, Gustavo Assunçao oyuna dahil oldu.

53. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi sarı kart gördü.

55. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

61. dakikada Konyaspor'da Rahmanovic, kale sahasında çok müsait pozisyondan yararlanamadı.

61. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Morutan çıktı. Emre Kılınç, Barış Alper ve Ryan Babel oyuna girdi.

67. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel sarı kart gördü.

72. dakikada Bytqni'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada Konyaspor'da Bytyqi oyundan çıktı, Michalak oyuna dahil oldu.

84. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç sarı kart gördü.

87. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed'in yerine oyuna dahil oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray - Konyaspor maçından notlar

Ligde son iki maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bir önceki Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Terim, Feghouli, Babel ve cezalı olan Berkan Kutlu yerine kadroda, Moruthan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu’na şans verdi. Tecrübeli teknik adam; Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Moruthan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Galatasaray’da ilk hafta oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı davranış sebebiyle 8 maç ceza alan Marcao ile 8’inci haftadaki Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu kadroda yer almadı.

Öte yandan Galatasaray sahaya, “#MemeKanserindeKontrolElinde” yazılı etiketlerle çıktı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Palut, Ahmed Hassan ve Soner Dikmen’in yerine kadroda Oğulcan Ülgün ve Rahmanovic’e şans verdi. Konyaspor’da Palut, Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic ilk 11’ini sahaya sürdü.rla aldı.