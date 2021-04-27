(ÖZET) Galatasaray - Konyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 38. hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u ağırladı. İlk yarı iki takım adına da pozisyonsuz geçerken ilk isabetli şut da 45+1'de Gedson Fernandes'ten geldi. Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı adeta boşa harcadı.

İkinci yarıya daha da baskılı başlayan Fatih Terim'in öğrencileri bu baskıya rağmen pozisyon bulmakta zorlandı.

Kilidi ise 86'da Emre Akbaba açtı. Babel'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Sehiç'ten seken topta pozisyonu iyi takip eden Emre Akbaba, takımı adına çok kritik bir gol kaydetti ve galibiyetin mimarı oldu.

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Maçtan dakikalar...

8’ Gedson Fernandes'in serbest vuruştan ceza sahasına ortasında Marcao'nun kafa vuruşu auta çıkıyor.

20’ Konyaspor'da Artem Kravets sarı kart gördü.

İlk 20 dakika itibariyle iki takım adına da vasat bir futbol var.

İlk yarım saat de iki takım adına pozisyonsuz geçti. Bu dakikaya kadar iki takım da isabetli şut atamadı.

1 DAKİKADA 5 KORNER!

43' Galatasaray sol kanattan 1 dakika içinde 5 köşe vuruşu kullandı ancak Konyaspor tüm bu kornerlerde topu karşılamayı başardı.

İLK İSABETLİ ŞUT 45+1'DE!

45+1' Gedson Fernandes'in uzaklardan şutunu Sehic kornere çeldi. Bu maçın da ilk isabetli şutuydu.

TERİM'DEN 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN!

İkinci yarı başladı.

Fatih Terim 2. yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Babel, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı oyunda. Etebo, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed çıktı.

Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başlayan taraf ancak bu baskı net bir pozisyon yaratmıyor. Konyaspor oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul ediyor.

69' Babel'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'ten döndü.

72' Konyaspor'da sakatlanan Diomande maça devam edemiyor, Musa Çağıran oyunda.

75' Galatasaray'da Kerem yerine Radamel Falcao oyuna girdi. Falcao, maskeyle mücadele ediyor.

GOL 86'DA GELDİ

86' Babel'in şutunda kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

90' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın şutu direkten dışarıya gitti

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

Konyaspor:

Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets







