(ÖZET) Galatasaray - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde eden, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak ateş hattına doğru gerileyen Galatasaray , Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Çıkışa geçmek ve krizli günlerden uzaklaşmak isteyen Domenec Torrent yönetimindeki Cim Bom yine kazanamadı.

Süper Lig'de 4-3'lük Hatay galibiyetiyle çıkışa geçen, hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 'yi eleyerek moral depolayan Kayserispor deplasmanda Galatasaray'dan da puan almayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, 69. dakikada eski Galatasaraylı Lionel Carole'ün asisti ve Miguel Cardoso'nun şık golüyle Nef Stadyumu'nda 1-0 geriye düştü. 84'te sahneye Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed çıktı. Geçtiğimiz günlerde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen golcü oyuncu, çıktı vurdu kafayı ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Bu dakikanın ardından başka gol olmadı ve karşılaşma berabere bitti.

Bu sonuçla son 14 maçta sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray'da Torrent henüz galibiyet göremezken, Aslan 25. hafta sonunda puanını 29 yaptı. Bir maçı eksik olan küme düşme hattındaki Antalyaspor'la farkın sadece 4 olması endişe yarattı. Kayserispor ise puanını 35 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Babel sağ kanattan içeri ortaladı, Gomis yükseldi vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

8' Babel yine sağ kanattan ceza alanına ortayı kesti, arka direkte Gomis zor topta şutunu çekmeye çalıştı ancak tehlikeli olmadı.

10' Kayserispor atağa çıkarken topu kaybetti, Kerem soldan ceza yayının az gerisindeki Feghouli'yi gördü. Cezayirli yıldız rakibinden şık bir şekilde sıyrılıp, ceza alanına girmeden vurdu ancak kaleci Bilal başarılı.

16' Gomis uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

24' Kayserispor'da uzun top atıldı, savunma arkasına sarkan Cardoso bir anda Pena'yla karşı karşıya kaldı. Şutu üstten auta gitti ancak ofsayt bayrağı da havada.

30' İlk yarım saatlik bölüm golsüz eşitlikle devam ediyor.

37' Feghouli'nin pasında ceza alanı içinde sırtı dönük topla buluşan Gomis döndü vurdu ancak isabet sağlayamadı.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk 45 dakika golsüz sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Kayserispor ikinci devreye hızlı başladı. Oyuna yeni giren Gavranovic'in şutu dışarı gitti.

HOSSEİNİ'DEN GEÇİT YOK!

48' Feghouli derin pası gönderdi, Kerem kaleden çıkan Bilal'i görünce vurdu, Hosseini son adam olarak golü önlemeyi başardı.

49' Aanholt soldan ortaladı, Gomis kale dibinden kafa vuruşuyla topu yere sektirerek vurdu ancak üstten dışarda.

61' Sağ kanattan orta yapıldı, Babel vurdu savunmadan seken topa gelişine Kerem vurdu ancak kaleci Bilal başarılı.

63' Babel sağ kanattan bindiren Cicaldau'yu gördü, Rumen futbolcu çaprazdan vurdu, Bilal çıkardı. Cicaldau dönen topa bir daha vurdu bu kez savunmadan kornere çıktı top.

68' Thiam, Nelsson'u çalımladı, sol çaprazdan içeri girer girmez vurdu ancak etkisiz.

GOL

69' Galatasaray sağ kanattan Boey'le atağa çıkarken topu kaybetti. Lionel Carole sol kanattan ortaladı, en arka taraftaki Cardoso gelişine yerden sektirerek vurdu ve top Pena'nın üzerinden ağlarla buluştu. Kayserispor 1-0 önde.

76' Aanholt ortaladı, arka direkte Berkan penaltı noktasına çevirdi, Babel kale önünden topu dışarı gönderdi.

GOL

84' Kerem ortaladı, Mostafa Mohamed kafayı vurdu ve skora dengeyi getirdi. Durum şimdi 1-1.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Galatasaray - Kayserispor 11'ler:

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan, Bertolacci, Mustafa.

Aslan'da tek yol zafer!

Belki de ligdeki kaderini belirleyecek olan Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamam. Sarı-Kırmızılı camiada düşme hattından uzaklaşmak ve kriz dolu günlere ara vermek adına, Kayseri karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Aslan'ın hocası Domenec To rrent, kupadaki Fenerbahçe maçında izlediği Kayserispor'u ekibiyle birlikte A' dan Z'ye analiz ederek, maç taktiğini oluşturdu ve oyuncularına isteklerini tek tek anlattı.

Hepsi durumun farkında

Başkan Burak Elmas da hafta içinde Florya'ya yaptığı çıkarmayla hem takıma hem de teknik ekibe desteğini iletmişti. Hem Elmas hem To rrent hem de oyuncular, olası bir kötü sonuç halinde işlerin geri dönülemez noktaya geleceğinin farkında.

Seferberlik devam ediyor

Kriz senaryoları arasında To rrent ve ekibinin görevine son verilmesi, yeni hoca arayışlarının hızlandırılması, yönetime ibrasızlık ve erken seçim baskısı yapılması, bazı oyuncuların da kadro dışı bırakılması gibi ihtimaller var. İşte bu yüzden Florya'daki seferberlik hali devam ediyor.

İki farklı plan denedi

Bu arada Torrent'in son maç provasında iki farklı oyun planı denediği öğrenildi. İlk olarak önde Gomis, arkasında Halil ve kenarlarda Kerem ile Emre'yi deneyen İspanyol hoca, merkezde ise Pulgar ve Cicaldau'yu kullandı. Diğer denemede ise Halil'i kenara alan To rrent, merkezi güçlendirmek için Berkan, Pulgar ve Cicaldau'yu beraber oynattı. Ayrıca Gomis ile Mohammed arasında da ciddi bir forma rekabeti başladı.

Galatasaray: 32 Kayserispor: 4

İki takım ligde daha önce 51 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın galibiyet sayılarında 32'ye 4 üstünlüğü bulunuyor. 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 112 golüne Kayseri 41 golle cevap verdi.

Bilet satışı 20 bin olmadı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçına bir türlü beklenen ilgiyi göstermiyor. Dün akşam itibarıyla satılan bilet sayısı 16 bin civarındaydı. Yönetim bilet fiyatlarını 25 ile 300 TL arasında tutmasına rağmen, tribünler boş kalacak gibi görünüyor. Kulüpten, özellikle maça gelemeyecek olan kombine sahiplerine, biletleri devretme konusunda bir çağrı yapıldı.

Son 6 maçta 1 galibiyet

Ligde uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı- Kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor mücadelelerinden 1 puanla ayrıldı.

Evde bile kayıp fazla

Cim Bom'un kalesi Ali Sami Yen'de de bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor. Ligde 12 iç saha maçına çıkan Galatasaray, 5 kez kazandı, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Aslan bu süreçte attığı 15 gole karşın kalesinde 14 gol gördü.

Takımda iki eksik kaldı

Sakatların bir bir iyileşmesiyle Galatasaray kadrosunda sadece iki eksik kaldı. Tedavileri süren Muslera ve Işık Kaan Arslan, mücadelenin kadrosunda yer almayacak.

Sınırda tek oyuncu var

Galatasaray'da Ömer Bayram, Kayseri karşısına ceza sınırında çıkacak. Tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde ligdeki bir sonraki sınav olan Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.