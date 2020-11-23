ÖZET | Galatasaray - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray iç ahada Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray kendi sahasında şok bir puan kaybı yaşadı. Özellikle ilk yarıda dünyaları kaçıran ve kaleci Lung'u bir türlü geçemeyen Cim Bom, ikinci yarıda da ise vitesi düşürdü. 63'te gelen Diagne penaltısıyla öne geçen Sarı Kırmızılılar için konuk ekibin 10 kişi kalmasıyla da maçın kolay geçmesi bekleniyordu. Ancak 71'de gelen Campanharo golü planları bozdu. Daha sonra Kayseri kalesinde büyük baskı kuran Fatih Terim'in öğrencileri bir türlü pozisyon bulamadı.

90 dakika 1-1 biterken Galatasaray 17, Kayserispor ise 7 puana ulaştı.

Maçtan dakikalar...

4' Feghouli'nin şutunu kaleci Lung çıkardı

6' Ceza sahası içinde topu alan Campanharo hemen şutunu çekti top az farkla auta gitti

11' Uygun durumda Feghouli şutunu çekti top kaleci Lung'ta kaldı.

15' Ceza sahasında oluşan karambolün ardından top Emre Akbaba'nın önünde kalıyor, Emre'nin şutu ise rakip oyuncudan kornere çıkıyor!

19' Emre Kılınç'ın kullandığı duran topta Diagne kafayı vurdu, Lung son anda çelmeyi başardı.

DİREKTEN DÖNDÜ | 21' Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı, bu defa top direkten döndü.. Kayserispor'da ayakta kalan tek isim kaleci Lung.

25' Linnes'in arka direğe ortasında Emre Kılınç'ın şutu kaleciden kornere çıkıyor!

39' Oğulcan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin şutu kaleciden kornere çıkıyor!

43' Kayserispor kalecisi Lung hafif bir sakatlık yaşıyor. Yedek kaleci İsmail Çipe ısınmaya başladı.

51' Sofiane Feghouli'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Cristian Sapunaru kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

62' PENALTI | Muğdat Çelik sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'i düşürdü. Hakem Turgut Doman VAR'da pozisyonu değerlendirdi ve penaltı kararı verdi.

63' Diagne penaltıyı gole çevirdi.

69' Galatasaray'ın 19 yaşındaki forveti Ali Yavuz Kol, Süper Lig'de ilk kez sahada Etebo ve Emre Taşdemir de oyuna girdi.

71' Gustavo Campanharo ceza alanı dışından çektiği şutla takımına beraberliği getirdi. Konuk ekibin kaleyi tutan ilk şutu gol oldu.

Maçta son 10 dakika... Galatasaray baskısını artırıyor ancak Sarı Kırmızılılar net bir pozisyon bulamadı.

Maç 1-1 sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Şener, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Luyindama, Ömer B., Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec



