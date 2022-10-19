(ÖZET) Galatasaray-Kastamonuspor maç sonucu: 7-0

Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. 3. Tur maçında Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyordu. Aslan, 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisine patladı, adeta gol oldu yağdı.

İkinci devrede gol yağmuru

Perde 27'de Rashica'nın şutunda Ramazan Işık'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla açıldı. 39'da Haris Seferovic fileleri havalandırarak Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda goller arka arkaya geldi. 53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avladı, 3 dakika sonra bu kez Gomis asisti yaptı, Rashica farkı 4'e çıkardı. 65'te Kerem ortaladı, Mathias Ross sahneye çıktı, kendisinin ilk, Aslan'ın 5. sayısını kaydetti. 74'te sezonun eleştirilen ismi Kerem asistin yanına bir de gol ekledi. 80'de Hamza Akman'ın, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk golü maçın skorunu belirledi: 7-0.

Nef Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta farklı kazanan Galatasaray adını 4. Tur'a yazdırdı. Kastamonuspor ise turnuvaya veda etti.





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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

SEFEROVİC NET POZİSYONDA KAÇIRDI!

18' Rachica sol kanattan ceza alanına içeri girer girmez ortaladı, Seferovic müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak aut.

GOL İPTAL!

20' Kastamonu atağında Ayhan Gürbüz, çok bariz ofsayt pozisyonundaki Efe Görgülü'yü gördü, Efe, kaleci Okan'ı avlasa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

GOL!

27' Rashica ceza yayı üzerinden vurdu, savunmada Ramazan Işık'a çarpan top kaleci Mücahit'i yanılttı ve ağlarla buluştu. Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde...

DİREK!

35' Berkan rakibinden sıyrılıp, uzaklardan çok sert ve düzgün vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL!

39' Berkan ceza alanında hareketlenen Seferovic'e derin oynadı, İsviçreli golcü uzak direğe plaseyle vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. Bu gol yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golü.

GOL İPTAL!

43' Ceza alanında yaşanan karambolde Gomis indirdi, kaleci Mücahit'in arkasında olan Aanholt topu ağlarla buluşturdu fakat ofsayt...

45' İlk devrenin sonuna +3 eklendi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.,

GOL!

53' Rashica ceza sahasında Gomis'e attı, Gomis yakın mesafeden kaleci Mücahit'i avladı: 3-0.

GOL!

56' Berkan ceza alanında koşu yapan Gomis'e attı, Gomis hemen arkasındaki Rashica'ya bıraktı, Kosovalı futbolcu çaprazdan sert vurdu, Galatasaray'ın 4. golünü attı.

GOL!

65' Kerem sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Aslan'ın yeni transferlerinden genç stoper Mathias Ross kafayı vurdu ve 5. golü attı.

GOL!

74' Gomis'in ara pasında sol çaprazdan Kerem ceza alanında topla buluştu ve kaleci Mücahit'i geçmeyi başardı. 6-0.

SEFEROVİC KAÇIRDI!

78' Gomis yine derin oynadı, Seferovic yine müsait pozisyonda yine kaçırdı...

GOL!

80' Hamza Akman ceza alanı sol çaprazından uzak köşeye vurdu, top direkten içeri girdi. Galatasaray 7-0 önde.

90' Karşılaşmanın sonuna +2 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Galatasaray-Kastamonuspor 11'leri:

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe.