PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray , 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Esenyurt’taki Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maça Galatasaray, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan 11’i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Michal Travnik ve Yasin Dülger 11’iyle mücadele etti.

Lacivert-beyazlıların yedek kulübesinde de Harun Tekin, Erdem Canpolat, Berk Çetin, Berat Kalkan, Ahmet Engin, Mortadha Ben Ouanes, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Koç, Oğuzhan Özcan, Arda Bulut, Taha Veysel Kemendi, Mümin Paksoy bekledi.

Müsabakanın 14. dakikasında Kasımpaşa Brecka’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada ise Oğulcan Çağlayan’ın attığı gollerle 2-1 üstünlük kurdu. Galatasaray, mücadelenin 44. dakikasında Aytaç Kara’nın serbest vuruştan kaydettiği golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika’yı sağ bekte, Feghouli’yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray’da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.

Kasımpaşa, mücadelenin 80. dakikasında penaltıdan Ahmet Engin’in attığı golle farkı 1’e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Emre Akbaba’nın golüyle farkı yeniden 2’ye çıkaran sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Yeni sezon öncesinde Romanya’nın Dinamo Bükreş takımıyla oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Salı günü 21.15’te Yunanistan’ın Pire şehrinde Olympiakos ile oynayacak.

Karşılaşmanın devre arasında teknik direktör Fatih Terim ile başkan Burak Elmas sohbet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7' Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle Ömer Bayram yerde kaldı ve Galatasaray serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aytaç Kara'nın attığı şut barajdan döndü.

10' Hajradinovic'in sağ kanattan yaptığı ortada araya Yedlin girdi ancak tecrübeli sağ bek topu istediği gibi kontrol edemedi. Araya giren Yasin'in attığı şut kaleci Berk'te kaldı.

GOL | 14' Sağ kanattan etkili gelen ve ceza sahasına doğru giren Yusuf Erdoğan'ın çevirdiği top Luyindama'dan döndü. Bir kez daha buluşan Yusuf, Aytaç'tan sıyrıldı, şutunu attı. Açıyı kapatan Berk, topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Brecka'nın attığı şut ağlarla buluştu ve Kasımpaşa öne geçti.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿GOL | 18' Galatasaray eşitliği yakaladı. Yunus Akgün'ün ara pasına hareketlenen Kerem, kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, boş durumdaki Ömer Bayram'a pasını aktardı. Ömer'in boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu.

20' Arda Turan'ın sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu kafayı vurdu, top auta çıktı.

GOL | 23' Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın defans arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Oğulcan, topu kontrol etti ve ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Ertuğrul'u geçen top ağlarla buluştu ve Sarı Kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti.

29' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı şut kaleci Ertuğrul'da kaldı.

36' Oğulcan Çağlayan ile paslaşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdi. Şut atmak üzereyken Eren'in müdahalesiyle Kerem yerde kaldı ve Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi.

GOL | 45' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın yaptığı vuruş barajdan kaleye yöneldi ve top ağlara gitti.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

55' 2. yarı sağ bek olarak Yedlin'in yerine giren Sekidika, Kasımpaşa ceza sahasında topla buluştu. Genç oyuncunun içeri çevirmek istediği top Kasımpaşa savunmasından döndü.

64' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasına doğru topla koşu yapan Ahmet Emin, Arda Suat'a pasını aktardı. Sağ çaprazda topla buluşan genç futbolcunun yaptığı vuruş Fatih Öztürk'ten döndü.

72' Kasımpaşa'da Doğucan Haspolat'ın ceza sahası dışından attığı şut kaleyi tutmadı.

GOL | 80' Arda'nın ara pasına hareketlenen Berat, Fatih'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Kasımpaşa penaltı kazandı. Beyaz noktaya giden Ahmet Engin, topu ve kaleci Fatih'i ayrı köşelere gönderdi.

GOL | 83' Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Feghouli'nin sert ortasında ön direğe koşu yapan Emre Akbaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı.

90 dakika Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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