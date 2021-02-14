ÖZET | Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırladı. Hafta içi Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden ve lige yönelen Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk şutu Galatasaray'dan geldi. Henüz 2. dakikada maçın ilk anlarında sağ çaprazda topla buluşan Mostafa Mohamed'in şutunda kaleci Ertuğrul direk dibinde topu kontrol etti.

Zemin futbolcuları zorluyor

Maçın 4. dakikasında Kasımpaşa tehlikeli atak geliştirecekti ancak zeminin azizliği atağı önledi. Galatasaray savunmasının çıkarken kaptırdığı topla bomboş durumda içeri sokulmak isteyen Hajradinovic, önce zemine takılan topu önüne alamadı. Devamında da top ayağından aşınca doğrudan auta çıktı.

Maçta dakikalar 5'i gösterdiğinde Galatasaray gole çok yaklaştı. Orta alandan gönderilen uzun topu savunma uzaklaştıramadı, Kerem'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul mutlak golü kurtardı.

Galatasaray bu dakikalar daha atak olan taraf. 7. dakikada bu kez Linnes'ten pası alan Kerem Aktürkoğlu ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topun giden top bir kez daha kalecide kaldı. Ardından bu kez de kaleyi deneyen isim Etebo oldu. Orta alanda topu alan Emre Kılınç şık hareketlerle içeri sokuldu, ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

Kerem Aktürkoğlu skor tabelasını değiştirdi

GOL | 9. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa Etebo uzaklardan çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Ertuğrul mükemmel bir hamleyle topu kornere çeldi. Galatasaray bir kez daha sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu arka direkte Kerem tamamladı ve kaleci Ertuğrul'u mağlup etmeyi başardı.

Genç futbolcu bu sezon Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray, müthiş bir baskıyla başladığı karşılaşmanın ilk bölümünde golü bulmayı başardı.

Maçın ilk sarı kartı 15. dakikada Kasımpaşa'dan Thelin'e çıktı. Golcü futbolcu Marcao'ya yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Babel'den sert şut

Karşılaşmanın 26. dakikasında Galatasaray yine tehlikeli bir şutla kaleyi denedi ama kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Galatasaray akınında Babel sol çaprazdan ceza alanına girmeden sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada Galatasaray'da bu kez uzaklardan şansını deneyen isim Mostafa Mohamed oldu. Vuruşunda kaleci Ertuğrul bu kez topu rahatlıkla kontrol etti. Bu dakikaya kadar Kasımpaşa file bekçisi Ertuğrul Taşkıran 8 kurtarış yaparak dikkatleri üzerine çekti.









Mücadelenin 44. dakikasında Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topu bekleyen Thelin'den önce araya giren Luyindama topu kalecisine kazandırdı. Atak sonuçlanınca ofsayt bayrağı da kalktı.

Maçın ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı. Ağır zemin futbolcuların işini bir hayli zorlaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve soyunma odasına mutlu giden taraf ev sahibi oldu.

Kasımpaşa maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Koomson yerine oyuna giren isim Varga oldu. Galatasaray ise ilk yarıdaki 11'i ile mücadelenin 2. yarısına başlamayı tercih etti.

Tehlikeli atak

2. yarının ilk tehlikeli atağı Kasımpaşa'dan geldi. 47. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Kevin Varga son çizgiden çok etkili bir orta kesti, yerden giden topa kale alanındaki Thelin dokunamadı.

Thelin skora dengeyi getirdi

GOL | Maçın 51. dakikasında Kasımpaşa Thelin ile skoru 1-1'e getirdi. Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Hajradinovic ortaladı, Muslera'nın boşa çıktığı topa penaltı noktası üzerinden Thelin kafayı vurdu ve maça denge getirdi. Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Isaac Thelin, Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

Kasımpaşa penaltı bekledi

Mücadelenin 54. dakikasında Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Kerem Aktürkoğlu ile Kevin Varga arasındaki mücadele bir süre VAR tarafından kontrol edildi ancak hakeme herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Oyun yeniden başladı.

Maçın 71. dakikasında Haris Hajradinovic Gedson Fernandes'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray dakikalar 71'i gösterdiğinde 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Gedson Fernandes, Babel ve Emre Kılınç oyundan çıkan isimler olurken, oyuna giren isimler Emre Akbaba, Ryan Donk ve Onyekuru oldu.

Mücadelenin 76. dakikasında Fatih Terim'den oyuna bir müdahale daha geldi. Sarı Kırmızılıların tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken yeni transfer Yedlin oyuna dahil olan isim oldu.

Mücadelenin 82. dakikasında Kevin Varga rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Galatasaray son oyuncu değişikliğini 82'de gerçekleştirdi. Linnes yerine oyuna giren isim Belhanda oldu.

86. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında arka direğe ortalanan topu Varga istediği gibi kontrol edemedi, devamında Bistrovic ceza yayının gerisinden gelişine çok sert vurdu. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Penaltı ve gol

GOL | Galatasaray 87. dakikada Onyekuru ile penaltı kazandı. Henry Onyekuru kaleci Ertuğrul'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mostafa Mohamed 89. dakikada Galatasaray adına skoru 2-1'e getirdi. Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü kaydetti.

İlginç anlar

90+3. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da ileri çıkmıştı. Savunmadan seken topu Ertuğrul kafayla içeri çevirmek istedi ancak Muslera topun kontrolünü sağladı.

Galatasaray özellikle ikinci yarıda oldukça zorlandığı maçta Kasımpaşa'yı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mostafa Mohamed.

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Şener, Taylan, Henry Onyekuru, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin.

Kasımpaşa'nın yedekleri: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl, Eren, Varga, Feyzi, Furkan, Doğucan, Hasan Emre.

Maçtan notlar

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetirken; Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Ligde son 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda devirmeyi başarmıştı. Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada puan kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmaya Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Kerem, Babel ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

Terim'den 6 değişiklik

Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Sarı kırmızılılarda Arda ve Oğulcan cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Belhanda ve Luyindama ise kart sınırında bulunuyor. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza sonucu tedavisi süren Omar dışında; Falcao, Feghouli, Halil ve Saracchi de kadroda yer almıyor.

Gedson ilk kez 11'de

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da, maçın 66’ncı dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes, ilk golünü de atma başarısı göstermişti. Fatih Terim, Portekizli oyuncuya Kasımpaşa maçında ilk 11’de şans verdi.

Çatı ve zemin temizlendi

Yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 16.00’ya alındı. Sabah saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle ekipler, karşılaşmanın oynanabilmesi için başlama saatine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Stadın zemininin yanı sıra çatı da kardan temizlendi. Zeminin temizlenmiş olmasına rağmen çok iyi durumda olmadığı gözlendi. Karşılaşmanın hakemleri, temizlik işlemleri sonrası sahaya çıkacak son kontrollerini gerçekleştirdi.

Tek değişiklik

Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta 4-1 mağlup oldukları Atakaş Hatayspor maçına göre kadroda 1 zorunlu değişikliğe gitti. Çapa, kart cezalısı olan Yusuf'un yerine Koomson'a ilk 11'de şans verdi. Kasımpaşa karşılaşmaya Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin ilk 11'i ile çıktı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

GALATASARAY: Muslera - Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Babel), Mohamed

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hodzic, Thelin

GOLLER: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 (P) Mohamed (Galatasaray) - Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Thelin, Hajradinovic, Varga, Tosic (Kasımpaşa)