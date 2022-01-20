(ÖZET) Galatasaray - Kasımpaşa maç sonucu: 1-3

Son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray , Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa üst üste 4. galibiyetine uzanırken, Galatasaray ise Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 2. maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3. dakikada Varga kaydetti. Galatasaray'ın golünü ise 39. dakikada Halil Dervişoğlu attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 27 puanda kalırken, Kasımpaşa 24 puana yükseldi.





SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

⏱ 4' Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Umut Bozok vuruşunu yaptı İsmail Çipe son anda kurtardı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray taraftarları, Sarı-Kırmızılı ekipte 5 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ı anma amacıyla, Kasımpaşa maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmadı.

⏱ 7' Kasımpaşa'da Umut Bozok'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿⏱ 10' Galatasaray etkili geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Alexandru Cicaldau, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Alpaslan ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

⏱ 12' Kerem Aktürkoğlu gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, son anda Hadergjonaj araya girerek topu kornere gönderdi.

⏱ 17' Ceza sahası dışından Tarkan Serbest şutunu çekti, top kalenin yanından oyun alanının dışına gitti.

⏱ 28' Kasımpaşa'nın kullandığı köşle vuruşunda, Umut Bozok'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

⏱ 32' Galatasaray tehlikeli geldi. Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisinde sol çaprazdan şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

Galatasaray penaltı bekledi

⏱ 33' Galatasaray'da Morutan ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip pozisyonun sonrası penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

Galatasaray öne geçti

GOL | 39. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray topu kaparak hızlı çıktı. Topla buluşan Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girmek üzereyken, topu soluna çekti ve uzak köşeye şutunu göndererek topu ağlara gönderdi.

Kasımpaşa skora dengeyi getirdi

GOL | 45+2. dakikada Kasımpaşa Ryan Donk'un golüyle skora dengeyi getirdi. Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu kontrol eden Tarkan, topu Donk'a gönderdi. Yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yapan Donk topu ağlarla buluşturdu.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

⏱ 51' Kasımpaşa tehlikeli geldi. Ben Ouannes ortasında ceza sahası içerisinde Yedlin'in ters kafa vuruşu, kaleci İsmail Çipe'de kaldı

Direkten döndü

⏱ 56' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten döndü. Kasımpaşa'nın kaptırdığı topta Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na pası gönderdi. Kerem'in vuruşunda top direkten döndü.

Kasımpaşa öne geçti

GOL | 60. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok'un golüyle 2-1 öne geçti. Galatasaray atağa çıkmak isterken top kaybı yaşadı. Topu alan Ben Ouannes ceza sahası içindeki Umut Bozok'a topu gönderdi. Umut Bozok, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

⏱ 65' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu savunma arkasında topla buluştu çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

⏱ 70' Sol kanatta Emre Kılınç çizgiye inerken savunma araya girdi, devamında Galatasaray penaltı bekledi. VAR ile görüşen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu devam kararı verdi.

⏱ 80' Kasımpaşa'da savunma arkasına atılan topa Haris Hajradinovic hareketlendi. Kaleci İsmail tehlikeyi uzaklaştırdı.

⏱ 84' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Arda Turan arka direkte vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı

GOL | 90+3. dakikada Kasımpaşa'da Varga topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Galatasaray - Kasımpaşa 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Ömer, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 21’inci haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Torrent; cezalı olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı’dan faydalanamazken, bu isimlerin yanı sıra Boey ve Emre Kılınç ise yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızlı takımda bu oyuncuların yerine Yedlin, Nelsson, Ömer Bayram ve Morutan ilk 11’de görev aldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahaya şu ilk 11’le çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Torrent ilk kez evinde

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve ilk maçında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında ilk kez Nef Stadyumu’nda maça çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçtan önce Torrent’i tribünlere çağırdı ve destek verdi.

Campos tribünde

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek üzere dün İstanbul’a gelen sportif direktör Luis Campos, Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.

Kasımpaşa tek ismi değiştirdi

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, takımının ligin 21’inci haftasında oynadığı GZT Giresunspor maçının ilk 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Uğurlu, Brecka yerine Donk’a ilk 11’de görev verdi.

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında sahaya; Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Donk, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin, Umut Bozok

Ahmet Çalık unutulmadı

Geçtiğimiz hafta Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, Nef Stadyumu’nda unutulmadı. Maçtan önce Ahmet Çalık için kulüp tarafından hazırlanan video yayınlanırken, taraftarlar Çalık lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalırken, 5’inci dakikada ise Çalık için tezahürat yaptı. 5'inci dakikada sahadaki herkes maçı bırakarak, Ahmet Çalık’ı alkışladı.

Öte yandan, “Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık” yazılı bir pankart hazırlandı.

Donk tribünlere çağrıldı

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda ise Kasımpaşa’da oynayan Ryan Donk, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, deneyimli futbolcuyu maç öncesinde tribünlere çağırarak lehine tezahüratlarda bulundu.