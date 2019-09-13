(ÖZET) Galatasaray - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip, yeni yıldızı Radamel Falcao'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği ligde puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa, 4. haftayı da galibiyet alamadan geçti ve 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DETAYLAR

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao 11'yle başlarken Kasımpaşa sahaya Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Mame Thiam kadrosuyla çıktı.

Maç başladı.

1. dakikada konuk ekip Kasımpaşa, sağ kanattan Mame Thiam ile etkili geldi. İçeri çevirmek istediği top, Marcao'nun müdahalesiyle kornere gitti.

6. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan hızlı bir hücum gerçekleştirdi. İlhan Depe'nin pasında Hajradinovic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

7. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanada açılan topta Mariano'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

9. dakikada Galatasaray sağ kanattan yine Mariano ile etkili geldi. Brezilyalı oyuncunun ortasını Veysel Sarı kritik müdahale ile kornere yolladı.

11. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan etkili oldu. Kemal Özdeş'in sağ kanattan sol kanada aldığı Quaresma, burada ilk topla buluşmasında ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

13. dakikada Galatasaray sağ kanattan Belhanda ile serbest vuruşu kullandı. Yaptığı ortaya Falcao ile Marcao etkili yükselirken istedikleri vuruşu yapamadılar.

14. dakikada Kasımpaşa sağ kanattan çok etkili geldi. İlhan Tepe'nin yaptığı ortaya altı pas içinde vuran Mame Thiam, topu dışarı gönderdi.

Falcao gole çok yaklaştı!

17. dakikada Luyindama, sol kanada etkili bir pas attı. Topla buluşan Babel'in tekte çevirdiği topta Falcao'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruş savunmadan sekti.

18. dakikada Galatasaray yine soldan etkili geldi. Babel ile paslaşan Lemina'nın ceza sahası içine pasında Falcao, şık bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 26. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic, Babel'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

27. dakikada Karim Hafez'in topa elle yaptığı müdahale sonrası saha bir anda karıştı. Hafez'in topu ısrarla vermemesi üzerine Mariano, Hafez ve Quaresma arasında bir gerginlik yaşandı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Quaresma, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına etkili olabilecek bir serbest vuruş şansı kazandırdı.

30. dakikada Quaresma, serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderirken Ryan Babel, ön direkte vurduğu kafayla topun kornere çıkmasını sağladı.

Galatasaray'da sakatlık şoku!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, 30. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

31. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Ben Youssef'in penaltı noktasından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

34. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaparken top kaleci Fatih'te kaldı.

SARI KART | 35. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Thiam'ı düşüren Marcao, Galatasaray'da sarı kart gören ilk isim oldu.

37. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Babel, topu Feghouli'nin önüne bıraktı. Cezayirli oyuncunun vuruşu üstten dışarı giderken pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Falcao'dan siftah!

GOL | 38. dakikada Radamel Falcao, perdeyi açan isim oldu. Sol kanattan gelen Galatasaray'da Falcao'nun sol ayakla ceza sahası içinden yaptığı vuruş Ben Youssef'e çarparak Kasımpaşa ağlarına gitti.

39. dakikada Galatasaray, Falcao'nun golü sonrası Babel ile ikinci gole yaklaştı. Hollandalı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruş az farkla dışarı gitti.

42. dakikada bu kez Kasımpaşa, ceza sahası dışından gole yaklaşan takım oldu. Hajradinovic'in orta-şut karışımı vuruşu kaleye yöneldi ve etkili olan topu Muslera son anda kornere çeldi.

Son bölümü Galatasaray, pas yaparak geçerken karşılaşmanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

47. dakikada Kasımpaşa, sağ kanattan İlhan Depe ile etkili geldi. Konuk ekibin 3'e 2 yakaladığı pozisyonda İlhan'ın terse attığı topta Quaresma topla buluştu fakat topu uzaklaştıran isim Mariano oldu.

48. dakikada Kasımpaşa, bu kez yine kanatlardan etkili geldi. Quaresma'nın sol çizgiye inerek yaptığı orta ön direkte Muslera'da kaldı.

50. dakikada Galatasaray, Belhanda ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Faslı oyuncunun ortasına Marcao'nun kafa vuruşunu Fatih direk dibinden çıkarmayı başardı.

51. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın sol kanattan yaptığı orta sağ kanada açılırken Hajradinovic topu ceza sahasına çevirdi ama Galatasaray savunması Thiam'a vuruş izni vermedi.

52. dakikada Galatasaray, hızlı bir hücum şansı aradı. Soldan Babel'in rakibinden sıyrılarak Belhanda'ya bıraktığı topta Faslı oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Fatih'te kaldı.

56. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma sol kanattan ayağının dışıyla içeri çevirdi. Thiam'dan önce Luyindama müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile etkili olmaya çalıştı. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

62. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu fakat pozisyon ofsayt nedeniyle gol olarak geçerlilik kazanmadı.

64. dakikada sol kanattan Babel ile gelen Galatasaray, Hollandalı oyuncunun çevirdiği topta Feghouli ile şut şansı buldu. Cezayirli oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Falcao'dan dönerken sonrasında Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada altı pasta kafa vuruşuyla topu indirmek isteyen Feghouli'nin çabası sonuç vermedi.

68. dakikada yine sol kanattan bu kez Nagatomo ile etkili elen Galatasaray'da Japon oyuncunun ortasını Falcao, röveşata ile ceza sahasına çevirdi. Ömer Bayram'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı kaleye giden vuruşu ise Kasımpaşa savunması çıkardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Mame Thiam ve İlhan Depe oyundan çıkarken Veigneau ve Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'da oyuna dahil oldular.

73. dakikada Galatasaray, ceza sahası dışında sağ çaprazdan tehlikeli olabilecek bir serbest vuruş şansı yakaladı. Belhanda'nın yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

76. dakikada sağ kanatta Hajradinovic'in pasında Ricardo Quaresma hareketlendi. Yaptığı vuruş Marcao'ya çarparak kornere gitti.

SARI KART | 78. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma hakeme tepki gösterdiği pozisyon sonrası sarı kart gördü.

80. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına attığı topta sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Falcao'nun vuruşu kalenin yanından auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Galatasaray'da Sofiane Feghouli oyundan çıkarken Adem Büyük, oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Kasımpaşa'da Karim Hafez'in yerine Tobias Heintz oyuna dahil oldu.

84. dakikada Galatasaray, etkili bir hücum şansı yakaladı. Babel, savunma arkasına koşan Falcao'yu topla buluştururken Kolombiyalı golcü de topu ağlarla buluşturması için ceza sahası içinde topu Babel'e çevirdi fakat hızlı giden top Hollandalı oyuncunun önünden geçerek sağ kanada açıldı.

SARI KART | 87. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90. dakikada Galatasaray'da Radamel Falcao kenara gelirken Ryan Donk oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi. 90+5. dakikada Galatasaray sol kanattan Belhanda ile etkili gelirken Faslı oyuncunun ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve maç 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi!



