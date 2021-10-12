(ÖZET) Galatasaray - İstanbulspor maç sonucu: 3-3

Galatasaray , hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.
11. dakikada İstanbulspor, Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
25. dakikada Galatasaray, Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
İstanbulspor, Eduard Rroca'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
44. dakikada Galatasaray, Diagne ile 2-2'lik eşitliği sağladı.
İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
85. dakikada İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin'in golüyle 3-2 öne geçti.
90. dakikada Galatasaray, Babel'in penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi.
Kalan dakikaalrda başka gol olmayınca Galatasaray ile İstanbulspor, 3-3 berabere kaldı.