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(ÖZET) Galatasaray - İstanbulspor maç sonucu: 3-3

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı.

12 Ekim 2021, Salı 02:10 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Galatasaray - İstanbulspor maç sonucu: 3-3

Galatasaray , hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

11. dakikada İstanbulspor, Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakikada Galatasaray, Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

İstanbulspor, Eduard Rroca'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

44. dakikada Galatasaray, Diagne ile 2-2'lik eşitliği sağladı.

İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

85. dakikada İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin'in golüyle 3-2 öne geçti.

 90. dakikada Galatasaray, Babel'in penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikaalrda başka gol olmayınca Galatasaray ile İstanbulspor, 3-3 berabere kaldı.

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