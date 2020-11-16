ÖZET Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk yarısı tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank arasındaki müthiş çekişmeye sahne oldu. 1 saat 43 dakika süren maçta Sarı-Kırmızılılar 2-1 üstünlük kursa da Halkbank mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşmayı tie-break'e taşıdı. Bu bölümde Aslan, güçlü rakibinin hatalarını iyi değerlendirdi ve 5. seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray 2 puanı hanesine yazdırırken Halkbank da rakibinden 1 puan almayı başardı. Zirve yarışında bulunan iki takım da böylece galibiyet sayılarını da eşitlemiş oldu.

2-1 geriden geldi

Sarı-Kırmızılılar ilk seti 25-17 gibi farklı bir skorla alsa da mücadele oynanan diğer setlerde çekişme büyüktü. İkinci sette bloklarda etkili olan Halkbank 2. seti 25-23 alıp, durumu eşitledi: 1-1. Halkbank 3. sette iki teknik molaya da önde girse de bunu koruyamadı. Galatasaray 21-20'de rakibini yakaladı ve bu bölümü 25-23 alıp, 2-1'lik üstünlük sağladı. Halkbank, Aslan'ın 4. sete maçı bitirmesine izin vermedi. Konuk ekip, oyunlarda önde olduğu seti 27-25 kazanıp, maçı tie-break'e taşıdı. 5. sette iyi savunma yaparak başlayan Halkbank 7-7'ye kadar farkın açılmasına izin vermedi. Ancak ard arda yapılan basit hataları iyi değerlendiren Aslan oyunu 9-7'ye getirince, bu üstünlüğü koruyarak 15-9'la hem seti aldı hem de maçı 3-2 kazandı.



