ÖZET | Galatasaray - Hatayspor maç sonucu: 3-0

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne kaybetmesi sonrasında bu karşılaşmadan 3 puan çıkararak zirveye ortak olmak için sahaya çıktı. Ömer Erdoğan yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hataysapor ise deplasmanda puan ya da puanlar almak istedi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Maçta ilk dakikaları orta alan mücadelesiyle geçti. 10.dakikada Marcao'nun savunmadaki pası kısa düşünce topu Diouf kaptı. Pasını Aabid'e gönderdi. Şut açısı arayan Aabid, bulamayınca pasını Akintola'ya gönderdi. Akintola şutunu çekti, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Galatasaray tehlikeli geldi. Hatayspor savunmasının yaptığı hata sonrasında kapılan topta savunma arkasına hareketlenen Emre Akbaba'ya ara pası gönderildi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Emre'ye Hatayspor savunması yetişerek son anda müdahale etti.

Galatasaray 25. dakikada Diagne ile net fırsattan yararlanamadı. Feghouli'nin ara pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne topu üstten auta gönderdi.

GOLCÜ YİNE SAHNEDE

GOL | Galatasaray 32 dakikada Diagne'nin attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Feghouli ceza sahasına ortasını gönderdi. Diagne, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı, üst direğe de çarpan top filelerle buluştu. Diagne, bu golüyle Süper Lig'de 5. golünü atmış oldu. Ayrıca bu gol Fatih Terim'in Galatasaray'daki döneminin 1000. golü oldu.

Mbaye Diagne, attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'u andı

37.dakikada Galatasaray Hatayspor kalesine bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan Oğulcan ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka tarafa açılan topu Emre Taşdemir kontrol edip vurmak istedi ancak Selim Ilgaz rakibine müdahalede bulundu. Emre, pozisyonun devamında topu içeriye çevirmek istedi ancak bu kez de kaleci Munir topu çıkardı.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı kırmızılılar soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray etkili başladı. 52.dakikada Diagne, net pozisyondan yararlanamadı. Emre Akbaba, topla birlikte ceza sahasına girdi, yerden pasını gönderdi. Boş pozisyonda olan Diagne şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

HATAYSPOR NET GOL POZİSYONUNU KAÇIRDI

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Hatayspor tehlikeli geldi. Akintola sol kanattan sıfıra indi, ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Marcao topu çıkardı. Gökhan Karadeniz, önüne düşün top sonrasında daha müsait pozisyondaki arkadaşı Popov'a pasını gönderdi. Popov şutunu çekti savunmadan döndü, daha sonra Selim vurdu top auta çıktı.

BASKI GOL GETİRDİ

GOL | Galatasaray, 64. dakikada Pablo Santos'un kendine kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Orta saha yayının 10 metre solundan Emre Akbaba, ceza sahasına ortasını yaptı. Oğulcan kafayla içeriye doğru çevirdi, Hatayspor savunmasında Pablo'ya çarpan top filelerle buluştu.

TOP DİREĞİ YALADI

73.dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mame Diouf, açısını düzelttikten sonra şutunu attı top az farkla yandan auta çıktı.

59'DA GİRDİ, 80'DE ATILDI

Hatayspor'da 59. dakikada oyuna giren Gökhan Karadeniz, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Gökhan'ın Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

GOL| 90+3'te Galatasaray, genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle durumu 3-0'a getirdi ancak hakem ofsayt nedeniyle golü vermedi. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında gol kararı çıktı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek lider Alanyaspor ile puanlarını eşitledi (23).

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide Akintole, Diouf