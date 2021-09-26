ÖZET Galatasaray-Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray , 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Göztepe 'yi 2-1 mağlup etti ve gaibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'ın gollerini Halil ve Morutan atarken Göztepe'nin tek golü Ndiaye'den geldi.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray-Göztepe maçı başladı.

1.dakikada Feghouli sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Halil topa dokundu ama top yandan auta gitti.

4. dakikada Morutan ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

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Halil Dervişoğlu net pozisyonu değerlendiremedi

36.dakikada kaleci İrfan Can'ın pas hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı savunmadan seken top kornere gitti.

Ndiaye'den şık gol

42. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1

İlk yarı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Luyindama ve Feghouli oyundan çıkarken Alpaslan ve Diagne oyuna girdi.

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İrfan Can'dan büyük hata!

49.dakikada Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol edemedi ve büyük hatası sonucunda top filelerle buluştu: 1-1

Galatasaray Morutan'la geri döndü!

55. dakikada sağ çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Morutan, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-1

71. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner ortayı yaptı, arka direkte Kerim topa dokundu top yandan auta gitti.

72. dakikada Kerem ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti, kaleciden seken topa Cicaldau vurdu top yine kaleci İrfan Can'ın ayağından sekip kornere gitti.

78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası içinde topu önünde buldu, vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

86. dakikada Halil Akbunar ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti, top auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray 4 maçlık galibiyet hasretine Göztepe galibiyeti ile son verdi.

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Galatasaray-Göztepe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan, Kerim, Dino, Wilker, Berkan Emir, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye

Galatasaray - Göztepe maçından notlar

Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Taylan Antalyalı'yı dinlendirmek adına kadroya almayan deneyimli teknik adam, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine ise Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray sahaya; "Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu" ilk 11'i ile çıktı.

Sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Boey, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

GÖZTEPE'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, takımının ligin 6'ncı haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Göztepe, Galatasaray karşısında sahada; "İrfan Can Eğribayat, Kerem Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Lourency, Ndiaye" ilk 11'i ile yer aldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na Galatasaray - Göztepe karşılaşması öncesi plaket takdim edildi. Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, maç öncesi Ampute Futbol Milli Takımı'na plaket takdim ederken, sarı kırmızılı taraftarlar, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti lehine tezahüratlarda bulundu.

STEFAN KUNTZ VE KENAN KOÇAK, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını izledikten sonra Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. İkili, müsabakayı tribünden takip etti.