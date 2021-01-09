ÖZET | Galatasaray - Gençlerbirliği maç sonucu: 6-0

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray kendi sahasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip baştan sona üstün götürdüğü maçı 6-0'lık skorla kazandı ve zirve yolunda kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Diagne, Belhanda (3), Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel kaydetti.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Diagne gol perdesini erken açtı

GOL | Maç golle başladı. Galatasaray henüz 27. saniyede Diagne'nin golü ile skoru 1-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi. Bu golle Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.

Mücadelenin 10. dakikasında Galatasaray yine tehlikeli gelen taraf oldu. Şener'in içeriye çevirdiği topa Emre Akbaba vurdu ancak top genç kaleci Übeyd'de kaldı.

Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Gençlerbirliği bu sefer çok tehlikeli geldi. Sefa'nın pasıyla savunma arkasına Soner, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda Marcao araya girdi.

Gençlerbirliği tehlikeli geldi

Gençlerbirliği ilk dakikalarda golü kalesinde gördükten sonra Galatasaray yarı sahasında daha fazla görünmeye başladı bu dakikalarda. 19. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Soner ortaya çevirdi, Johansson'un vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada bu kez tehlikeli gelen ev sahibi Galatasaray oldu. Sağ kanattan Şener'in yaptığı ortaya Emre Akbaba kafayı vurdu, Diagne önünden geçen topa dokunamadı.

Maçın ilk sarı kartı 24. dakikada Gençlerbirliği'nden Ayite'ye çıktı.

Oğulcan Çağlayan mutlak golden yararlanamadı

Mücadelenin 25. dakikasında Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Emre Taşdemir getirdiği topu içeriye çevirdi, Oğulcan müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

28. dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat sarı kartı gören isim oldu.

Belhanda farkı 2'ye çıkarttı

GOL | Maçın 30. dakikasında Galatasaray Belhanda'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçın 39. dakikasında Gençlerbirliği önemli bir fırsattan yararlanamadı. Savunmanın hatasında topu önünde bulan Candeias içeriye çevirmek istedi ancak Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Belhanda hatayı affetmedi

GOL | Maçın 44. dakikasında Galatasaray Belhanda'nın golü ile skoru 3'e getirdi. Bu gol aynı zamanda tecrübeli futbolcunun 2. golü oldu. Kaleci Übeyd'in kısa düşen topunu kapan Belhanda, sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 3'e çıkardı.

Belhanda hat-trick yaptı

GOL | 45+1. dakikada Belhanda yine sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. Yıldız futbolcu ilk yarıda hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Arda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Belhanda, sağ ayağının dışıyla Übeyd'i bir kez daha mağlup ederek kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

Gençlerbirliği golün santrasının yaptıktan sonra hakem ilk yerıyı bitiren düdüğü çaldı ve Galatasaray soyunma odasında 4-0'lık üstünlükle gitti.

Galatasaray mücadelenin 2. yarısına oyuncu değişikliği yapmadan başlarken, Gençlerbirliği'nde Candeias kenara gelen isim oldu. Tecrübeli futbolcunun yerine İlker Karakaş oyuna girdi.

2. yarının ilk atağı Gençlerbirliği'nden geldi. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ortaya çevrilen topa Soner ceza alanı dışından vurdu ancak top Okan'ın kucağında kaldı.

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde sağ kanatta topla buluşan Ayite en soldaki Sefa'yı topla buluşturdu ancak onun pozisyonu ofsayt olunca tehlikeli bir atak başlamadan bitmiş oldu.

Üst üste kornerler

50'de Emre Taşdemir, sol kanattaki Arda'yı düşündü ancak savunmaya çarpan top kornere gitti. Arda'nın kullandığı kornerde top savunmadan döndü ikinci kez içeriye çevirdiği topu Übeyd kornere gönderdi.

Diagne gole çok yaklaştı

54. dakikada Galatasaray Diagne ile farkı açmaya çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda penaltı noktası üzerindeki Diagne'yi topla buluşturdu, onun vuruşunda Übeyd gole izin vermedi.

Maçın 55. dakikasında Arda'nın uzun topunda Oğulcan, Toure'den topu kurtarıp Übeyd'le karşı karşıya kaldı ancak Halis Özkahya, Oğulcan'ın topu alırken yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.

Oğulcan farkı arttırdı

GOL | Maçın 65. dakikasında Galatasaray farkı 5'e çıkarttı ve sahneye çıkan isim bu sefer Oğulcan Çağlayan oldu. Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırarak farkı 5'e çıkardı.

Golün ardından Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri yaşandı. Belhanda yerine oyuna Kerem Aktürkoğlu, son golün sahibi Oğulcan Çağlayan'ın da yerine de Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Penaltı ve gol

GOL | Maçın 67. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı ve topun başına geçen Ryan Babel topu ağlara göndererek skoru 6-0'a getirdi. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi. Babel penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.

Gençlerbirliği 2 youncu değişikliği daha yaptı. 68. dakikada Arda Kızıldağ ve Sefa Yılmaz kenara gelen isimler oldu. Oyuna giren isimler ise Gökhan Altıparmak ve Halil İbrahim Pehlivan oldu.

69. dakikada Gençlerbirliği'nde Piris sarı kart gören isim oldu.





Mücadelenin 76. dakikasında Galatasaray'da 2 oyuncu değişikliği birden gerçekleşti. Sarı Kırmızılı ekipte Diagne'nin yerine oyuna giren isim Sekidika oldu. Luyindama da Taylan Antalyalı'nın yerine giren isim oldu.

Gençlerbirliği'nde de bitr oyuncu değişikliği gerçekleşti. Başkent ekibinde Rahmetullah Berişbek oyunda, Ayite kenara alındı.

81. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda ceza alanı dışında topla buluştu ancak vuruşu zayıf Übeyd rahat bir şekilde topa sahip oldu.

82. dakikada Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Sarı Kırmızılı ekipte Ozornwafor, Ryan Donk yerine oyuna dahil oldu. Genç savunmacı bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Mücadelede başka gol pozisyonu olmadı ve hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı. Galatasaray sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Maçın 11'leri...

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

GALATASARAY: Okan, Şener, Donk (Dk. 82 Ozornwafor), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan (Dk. 77 Luyindama), Emre Akbaba, Oğulcan (Dk. 65 Babel), Arda, Belhanda (Dk. 65 Kerem), Diagne (Dk. 77 Sekidika)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Johansson, Toure, Arda (Dk. 69 Halil), Polomat, Candeias (Dk. 46 İlker), Motta (Dk. 82 Mustafa), Murat, Soner, Sefa (Dk. 69 Gökhan), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah)

GOLLER: Dk.1 Diagne, Dk.30, 44 ve 45+2 Belhanda, Dk.64 Oğulcan, Dk.67 Babel (P) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ayite, Polomat, Motta (Gençlerbirliği)

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşına 4 değişiklik yaparak çıktı.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Başkent temsilcisi karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Christain Luyindama ve Ömer Bayram’ın yerinde Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Marcao ve Arda Turan görev aldı. Arda mücadeleye kaptan olarak çıktı.









Fatih Terim 4 maç sonra takımının başında

Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer aldı.

11’de 7 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesinin 11’inde 7 Türk futbolcuya görev verdi. Deneyimli teknik adam, Okan, Şener, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan ve Arda ile karşılaşmaya başladı. Terim daha önce 11 yabancı ile çıktığı için eleştirilmişti.

Valentine Ozornwafor ilk kez kadroda

Galatasaray’ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019’da Enyimba’dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria’da kiralık olarak oynamıştı.

6 eksik var

Galatasaray’da Konyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Marcao ve Arda Turan, Gençlerbirliği müsabakasına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram sarı kart, Emre Kılınç da kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo’nun ise sakatlıkları devam ediyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda yok.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel bekledi.