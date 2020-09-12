(ÖZET) Galatasaray - Gaziantep FK maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de ilk hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle geçti. 90 dakika boyunca rakibine büyük üstünlük kuran Sarı Kırmızılılar'da goller Falcao (2) ve Emre Kılınç'tan gelirken, konuk ekibin tek golü ise Andre'nin ayağından geldi.





Maçtan dakikalar...

2' Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Galatasaray... Sarı Kırmızılılar ilk iki dakikada 2 kornerle rakip kalede büyük baskı kurdu.

7' Galatasaray penaltı kazandı.

8' Galatasaray Falcao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

6. dakikada Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Kubilay Aktaş'tan döndü. Hakem Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli'nin şutunun kontrolü için VAR'a başvurdu ve topun Kubilay'ın elinden sektiğini düşünerek penaltı kararı verdi.

15' Arda Turan'ın sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği pasta Papy Djilobodji'den seken top Younes Belhanda'nın önünde kalıyor. Younes Belhanda'nın altıpas gerisinden yaptığı vuruşta Günay Güvenç topa hakim olmayı başarıyor.

17' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural'ın doğrudan kaleye gönderdiği vuruşunda, Fatih Öztürk son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

24' Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Günay Güvenç iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

28' Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Radamel Falcao golde asisti yapan oyuncu...

33' Dijolobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top, az farkla auta gitti.

34' Galatasaray'ın atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli, Günay'ı geçemedi ve top kornere gitti.

36' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Christian Luyindama yakın mesafeden kafa vuruşunu yapıyor. Günay Güvenç son anda topu çelmeyi başarıyor.

40' Galatasaray, Radamel Falcao'nun golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Asist Feghouli'den...

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Arda Turan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Gaziantep FK savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

49' Arda Turan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Oğuz Ceylan'ın kafayla indirdiği top Günay Güvenç'te kalıyor.

53' Gaziantep FK, Andre Ribeiro'nun golü ile maçta farkı ikiye indiriyor. Andre Ribeiro sol çaprazdan ceza alanı dışından harika vurdu ve Gaziantep adına farkı 2'ye indirdi.

60' Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Radamel Falcao'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Günay Güvenç topu çelmeyi başarıyor.

66' Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Ryan Babel, Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Fatih, Omar Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK:

Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe