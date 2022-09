(ÖZET) Galatasaray-Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de 5. haftanın perdesi İstanbul'da kapandı, Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele nefes kesti, her an tempo yüksekti, bir futbol maçında olabilecek her şey yaşandı... Sarı-Kırmızılılar taraftarının desteğiyle maça hızlı başladı ancak golü Kırmızı-Siyahlılar buldu. Angelo Sagal attığı golle Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.

Nef Stadı coştu ama...

Bu dakika sonrasında Galatasaray baskıları rakip kalede iyice arttı, beraberlik golü 36'da Bafetimbi Gomis'in kafasıyla geldi: 1-1. Aslan'ın bu sezon attığı 3 golün de sahibi olan Gomis, Nef Stadyumu'nu coştururken, 41'de Sacha Boey direğe takıldı, 44'te moraller bozuldu. Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı sona erdi.

Penaltı kaçtı

İkinci devrede de Sarı-Kırmızılılar 10 kişi olmasına rağmen oyun üstünlüğünü elinde bulunduran taraftı. 68'de Oliveira'nın harika frikiğinde top üst direkten dışarı çıktı, 73'te Aslan penaltı kazandı. Maçın yıldızı Gomis topun başına geçti ancak Günay'ı geçemedi, penaltı kaçtı. Kalan dakikalarda Galatasaray bastırdı, aranılan gol 90+2'de Kitsiou'nun kendi kalesine attığı sayıyla geldi ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlki yaşadı

Bu sonuçla Cim Bom 10 puana yükselirken, Gaziantep de bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

4' Mertens uzaklardan şansını denedi ancak Günay zorlanmadan topa sahip oluyor.

9' Bu kez Oliveira uzaktan şansını denedi, Günay topu kornere çeliyor.

11' Hanousek sol kanattan ortaladı, Nelsson ıskaladı, Figueiredo dokundu, top az farkla dışarda.

16' Aanholt sol kanattan içeri ortaladı, ön direkte Gomis dokundu fakat çerçeveyi bulamadı.

GOL!

27' Maxim önündeki geniş alan yerine sol kanattaki Sagal'ı gördü, başarılı futbolcu çaprazdan yerden gelişine sert ve düzgün vurarak Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Gaziantep FK 1-0 önde.

32' Abdülkerim Bardakçı sol kanattan çok şık ortaladı, ceza alanı içinde bomboş pozisyonda olan Oliveira kafayı vurdu ancak top Günay'da kalıyor.

GOL!

36' Savunmadan seken topa Bafetimbi Gomis'in kale dibinden kafa vuruşuyla Galatasaray skoru 1-1'e getiriyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılılar'ın 3 golü de Fransız yıldızdan geldi.

38' Oliveira ceza sahasına girmeden sol çaprazdan harika bir plase vuruş yaptı, Günay'dan şık kurtarış...

DİREK!

41' Sarı-Kırmızılılar sağ kanattan korneri kullandı, savunmadan seken top ceza yayı üzerindeki Boey'in önüne düştü, Kamerunlu futbolcu ters ayağıyla gelişine sert vurdu, top yan direkten dışarı çıkıyor.

KIRMIZI!

44' Abdülkerim Bardakçı, Figueiredo'yla girdiği hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte Abdülkerim Bardakcı ile Figueiredo arasındaki o pozisyon...

45' İlk devrenin sonuna 5 dakika ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' Kitsiou'nun uzaktan şutu Muslera'da kalıyor.

56' Oliveira'dan, Torreira'ya, Torreira'dan topuk pası Yunus'a, Yunus ceza alanı sağ çaprazından ayak içiyle şansını denedi ancak top Günay'ın kucağında.

57' Gomis-Mertens işbirliği sonrasında Gomis harika bir vücut çalımı attı, ceza yayından vurdu ancak isabetsiz.

DİREK!

68' Oliveira kaleyi cepheden gören ancak uzaklardan kazanılan serbest vuruşta direk kaleyi düşündü, çok sert vurdu, top üst direkten auta çıktı. Oliveira'nın, Giresunspor maçında da frikikte çektiği şut direğe takılmıştı.

70' Torreira kaptırdı, Gaziantep kontraya çıktı, sol çaprazda Sagal vurdu, aut.

PENALTI!

71' Ertuğrul'un müdahalesiyle Dries Mertens yerde kalıyor, Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor.

KAÇTI!

72' Galatasaray'ın bu sezon attığı 3 golün de sahibi olan Gomis, penaltı atışından yararlanamadı, Günay çıkarmayı başarıyor.

83' Aanholt sol kanattan ortaladı, Seferovic kafayı vurdu, Günay kontrol etti.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

GOL!

90+2' Boey çalımlarla ilerledi, Yunus Akgün vurdu, Günay çıkardı, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray 2-1 önde...

90+4' Seferovic ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor.

..Ve mücadele sona erdi.

Galatasaray-Gaziantep FK ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak, Maxim, Sagal, Figueiredo