(ÖZET) Galatasaray - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'de 11. hafta maçında Galatasaray -Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar yaralarını sarmak için Gaziantep FK karşısına çıktı. Cim Bom'un planları tuttu, 45+3'te Morutan attı, ilk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı. 73'te Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkarttı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Aslan sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3 puanı kapan Cim Bom puanını 20 yaptı. 12 puanda kalan Erol Bulut'un ekibinin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

2' Gaziantep'in sol kanattan kullandığı kornerde Maxim'in ortasına Djilobodji kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

5' Galatasaray'da Cicaldau'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Halil kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

10' Ceza sahasının dışında Kerem'le verkaç yapan Cicaldau yay üzerinden şansını denedi ancak Günay başarılı.

11' Van Aanholt'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Halil geriye çıkardı. Kerem bu kez kaleyi yokladı ancak top çerçeveyi bulmadı.

20' Cicaldau'nun savunma arkasına attığı uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Kerem, sol çaprazdan penaltı noktası üzerindeki Morutan'ı harika gördü. Ancak Rumen futbolcu müsait pozisyonda tekte vurdu fakat top farklı biçimde dışarıya gitti.

21' Galatasaray oyuna ağırlığını koymaya başladı.

30' Mücadelede tempo düştü.

41' Halil Dervişoğlu çaprazdan uzak köşeyeye doğru şansını denedi fakat top az farkla üstten dışarıda...

44' Muhammet'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Dicko vurdu top Muslera'nın kucağında kaldı.

İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

GOL

45+3' Ceza alanı sağ çaprazında bir anda topu önünde bulan Morutan, uzak köşeye harika bir plase gönderdi ve fileleri sarstı: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Sağ kanattan kullanılan taç atışında top savunmadan sekince Doğan'ın önünde kaldı. Doğan ceza sahası dışından vurdu ancak isabet sağlayamadı.

62' Marcao'nun uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Feghouli kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Ancak Cezayirli yıldız ağır kaldı ve şutu savunmadan sekip, Günay'da kaldı.

66' Muhammet Demir'in kafayla indirdi, Dicko dengesini kaybederken topa vurdu ancak şut etkisini kaybetti ve Muslera pek zorlanmadan topu yakaladı.

GOL

73' Feghouli savunma arkasına sarkan Kerem'i harika gördü, uzun topu gönderdi. Kerem de ceza sahası sağ çaprazından şok şık ve düzgün bir vuruşla Günay'ı avladı: 2-0.

85' Golden sonra tempo düştü, mücadele orta alanda geçmeye başladı.

90' Karşılaşmanın sonuna +5 eklendi.

Mücadelede son düdük çaldı.