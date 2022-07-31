(ÖZET) Galatasaray-Fiorentina maç sonucu: 2-1

Galatasaray 'ın Avusturya'daki 2. kamp etabı, bugün oynanan hazırlık maçıyla son buldu. Sturm Graz ve Mol Fehervar'a kaybeden, Sigma ile Kasımpaşa'yı mağlup eden ve Pardubice ile Salernitana'le yenişemeyen Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'yı devirerek hazırlık maçlarını tamamladı.

Henüz 5. dakikada Haris Seferovic'in asistinde Kerem Aktürkoğlu çok şık bir gol atarken, 42'de de sahneye Emre Akbaba çıktı. Kerem'in golünde topu kapan ve atağı başlatan Emre bu kez Seferovic'le duvar pası yapıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Terracciano'yu mağlup etmeyi başardı. Bu golle Aslan ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda çokça yapılan oyuncu değişiklikleriyle ilk devreye nazaran tempo düşüktü. İki takım da birkaç pozisyon yakalasa da çok net ataklar yaşanmadı. 72'de Marco Benassi ortaladı, arka direkte Riccardo Sottil tamamladı ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-1.

Avusturya kampını ve hazırlık maçlarını tamamlayan Galatasaray 7 karşılaşmadan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kafile, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönerek, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

GOL!

5' Emre Akbaba baskıyla topu kaptı, Seferovic'e attı, İsviçreli golcü hemen Kerem'i düşündü, Kerem de ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan uzak direğe harika bir ayak içi vuruş yaptı ve top direkten filelerle buluştu. Galatasaray 1-0 önde...

17' Fiorentina sağ kanattan Bonevantura ile geldi, içeri yapılan ortayı Nelsson karşıladı, gelişine Benassi vurdu, yandan aut.

24' Emre Akbaba çok dar açıdan şansını denedi, uzak direğin hemen yanından top dışarı çıkıyor.

32' Fiorentina atağında ceza sahasında bir karambol oluştu, Cabral'ın önünde kaldı top. Yıldız golcü ayağının içiyle şansını denedi ancak isabetsiz.

41' Biraghi ceza yayının az gerisinden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL!

42' Emre Akbaba, Seferovic'i gördü, İsviçreli golcü de aradan savunma arkasına sarkan bir daha Emre'ye gönderdi, Emre karşı karşıya pozisyonda kaleci Terracciano'yu mağlup etti: 2-0.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

51' Kerem sol kanattan ceza alanı içine yerden gönderdi, Seferovic müsait pozisyonda topu kaleci Terraciano'ya nişanladı.

65' Benassi ortaladı, Boneventura yükseldi, kafayı vurdu ancak çok etkisiz, top dışarda...

GOL!

72' Marco Benassi yine sağ kanattan ortayı yaptı, bu kez arka direğe kesti, Sottil de düzgün bir vuruşla dar açıdan ağları sarstı: 2-1.

..Ve karşılaşma sona erdi.

Galatasaray-Fiorentina 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Leo Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

27 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

31 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Fiorentina (Untersberg Arena)