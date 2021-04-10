(ÖZET) Galatasaray - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Üst üste Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan ve geçtiğimiz haftayı ‘Bay’ geçen Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta rakibine üstünlük kuramayan Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den Fatih Karagümrük'ün golü ise Alassane Ndao'dan geldi. 3 maçtır kazanamayan, son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, 62 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 3. sırada kaldı. 49 puana yükselen Karagümrük ise 8. sırada kendisine yer buldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Ömer Bayram'ın pasında sol kanatta topla buluşan Babel, kaleyi görür görmez şutunu attı, Efe'den seken top kornere çıktı. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mohamed'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

GOL İPTAL | 9' Babel'in pasında topla buluşan Gedson, Mostafa Mohamed'e muhteşem bir pas attı. Viviano ile karşı karşıya kalan Mısırlı forvet, topu ağlara göndermeyi başardı. VAR Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü monitörden izlemeye gitti. Ali Palabıyık, izledikten sonra elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.









13' Karagümrük gole çok yaklaştı. Jimmy Durmaz'ın ara pasına hareketlenen Ndao, Galatasaray savunmasına adeta kendisini unutturdu ve Muslera ile karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki futbolcunun sağ çaprazdan attığı şut direkten döndü ve Lens'in önünde kaldı. Lens'in yaptığı vuruş ise Yedlin'den döndü.

15' Hava topu mücadelesinde Balkovec'e faul yapan Mostafa Mohamed, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

21' Karagümrük'te Balkovec'in kale sahasına doğru gönderdiği ortaya savunmadan gelen Roco hareketlendi. Tecrübeli oyuncunun yakın mesafedne yaptığı dokunuz az farkla auta çıktı.

27' Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Yedlin, yaklaşık 5 dakika aranın ardından sahaya döndü. ABD'li sağ bek kendisini bir süre denedikten sonra kendisini yere bıraktı ve Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

31' Şener'in müthiş pasıyla sol kanatta topu alan Babel ortayı kesti, ön direkte Emre Akbaba gelişine vurmak istedi ancak ayağına oturmayan top taca çıktı.

33' Galatasaray'ın arka arkaya gole yaklaştığı anlar... Emre Akbaba'nın ortasına iyi yükselen Mohamed'in yaptığı kafa vuruşunu Viviano, ayaklarıyla çeldi. Dönen topta Babel'in ceza sahası içinden attığı şut auta çıktı.

38' Galatasaray etkili geldi. Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla Karagümrük ceza sahasına giren Mohamed'in attığı şut Roco'dan kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullanığı köşe vuruşunda Oğulcan'ın yaptığı kafa vuruşunu Viviano rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

41' Karagümrük'ün kazandığı faulün ardından düdükten sonra topa vuran Emre Akbaba, sarı kart gördü.

43' Karagümrük'ün sol kulvarını iyi kullanan Balkovec'in yaptığı orta Galatasaray savunmasından sekti, Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sağ çaprazdan attığı şutu Muslera, son anda çeldi.

45+3' Etebo'nun büyük hatası sonrası topla buluşan Lens, pas tercihini istediği gibi yapamayınca Fatih Karagümrük net bir fırsattan yararlanamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Galatasaray'da Ryan Donk, Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Galatasaray atağında Oğulcan Çağlayan'ın ortasına Emre Akbaba kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

57' Gedson'un uzun pasına hareketlenen Şener, savunma arkasına koşu yapan Oğulcan'ı gördü. Oğulcan'ı çevirdiği top üstten auta çıktı.

58' Karagümrük'te Roco, Mohamed'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ryan Babel'in uzak mesafeden attığı şut farklı şekilde auta çıktı.

59' Karagümrük'te Bertolacci'nin yerine Aksel, Lens'in yerine Salibur oyunda.

GOL | 60' Fatih Karagümrük deplasmanda öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Salibur çaprazdan şutunu attı. Muslera'dan seken top Ndao'nun önünde kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Takımının en skorer ismi olan Ndao, 9. golünü Galatasaray ağlarına bıraktı.

GOL | 62' Galatasaray hemen karşışık verdi. Savunmadan çıkmakta zorlanan Karagümrük'te Jimmy topu kaybetti, araya Gedson girdi. Portekizli'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Babel, net bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği getirdi.

68' Konuk ekipte Efe'nin yerine Hedenstad oyunda. Galatasaray'da ise Emre Akbaba'nın yerine Emre Kılınç, Oğulcan'ın yerine Feghouli oyuna dahil oldu.

70' Karagümrük'te Viviano, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 79' Galatasaray 10 kişi kaldı. Ryan Donk'un Sobiech'e yaptığı faulü VAR'da inceleyen Ali Palabıyık, tecrübeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

83' Galatasaray'da Mohamed'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Etebo'nun yerine Luyindama oyunda.

84' Galatasaray'ın Hollandalı hücumcusu Babel, Roco'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

PENALTI VE KIRMIZI KART İPTAL | 86' Feghouli'nin pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Viviano ile karşı karşıya kaldı, Balkovec'in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Balkovec'e direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

90' Pozisyonun ardından Gedson, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

90' Karagümrük'te Koray'ın yerine Mevlüt oyuna dahil oldu.

90+3' Mevlüt'ün ara pasına hareketlenen Balkovec, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun yaptığı vuruş Muslera'dan döndü.

90+4' Babel'in pasında Karagümrük ceza sahasına giren Kerem'in sol çaprazdan attığı şut yan ağlarda kaldı.

Ali Palabıyık son düdüğü çaldı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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