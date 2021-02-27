(ÖZET) Galatasaray - Erzurumspor maç sonucu: 2-0

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçtan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 galip ayrılan Galatasaray, 57 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Muhteşem bir seri yakalayan Fatih Terim'in ekibi, üst üste 8. galibiyetini aldı. Hatayspor maçının ardından Galatasaray'a da kaybeden Erzurumspor ise 25 puanla ateş hattında kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki 300. mücadelesine çıktı ve ligde en çok forma giyen yabancı olarak tarihe geçti.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim kadroda sürpriz yapmadı ve beklenen 11'le mücadeleye başladı...

Maçın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken Galatasaray daha çok gol arayan taraf oldu. Bu dakikalarda ev sahibi takım yüzde 67'ye yüzde 33 topla oynama sürelerinde farklı bir şekilde öndeydi.

18.dakikada Gomez'le gole yaklaştı Erzurumspor. Gomez'in vuruşu Muslera'da kaldı...

19.dakikada Yedlin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yedlin'in vuruşunda Göktuğ gole izin vermedi ve ofsayt bayrağıda Yedlin için kalktı...

24.dakikada Gomez yerde kaldı ve Erzurumspor serbest vuruş kazandı. Gomez'e müdahalesi nedeniyle Etebo sarı kart gördü. Da Costa'nın frikiği ise isabet bulmadı.

36.dakikada Mostafa Mohamed ceza sahası dışından şunu gönderdi ancak isabet sağlayamadı.

GOOOOOL - Mostafa Mohamed 38. dakikada ceza sahası içinde sert vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

40.dakikada Arda Turan'ın ceza sahası içinden sert şutu direkten döndü...

GOOOOOL - Mostafa Mohamed 45. dakikada durumu 2-0'a getirdi... Mohamed 5. maçında 5. golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOOOOOL (İptal) - Emre Kılınç'ın golü ile Galatasaray skoru 3-0 yaptı. VAR incelemesi sonrası gol iptal oldu.

90 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.