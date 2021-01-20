(ÖZET) Galatasaray - Denizlispor maç sonucu: 6-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u konuk etti. Beşiktaş derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, Denizli engelini rahat aştı. Maçı baştan sona üstün götüren Galatasaray, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı, maç fazlasıyla 36 puanla 3. sıraya yerleşti. Denizlispor ise kötü gidişatı durduramadı, 14 puanla son sırada kaldı.

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Galatasaray'a 3 puanı getiren goller; Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Muhammet Özkal (KK), Younes Belhanda ve Jesse Sekidika'dan geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise Veton Tusha kaydetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray, maça hızlı başladı. Bergdich'in hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Ryan Babel kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

6' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Sacko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOL | 9' Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin ara pasına hareketlenen Belhanda, zor da olsa ortasını gönderdi. Ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

GOL | 17' Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, koşu yapan Linnes'i gördü. Norveçli, vakit kaybetmeden ortasını gönderdi. Ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topu kontrol eden Babel, Feghouli'yi gördü. Cezayirli yıldızın yerden yaptığı sert vuruş, direkten ağlarla buluştu.

24' Sagal orta sahaya yakın bir bölgeden savunma arkasına sarkan Rodallega'yı kaçırmak istedi, Muslera ceza alanı ön çizgisine kadar çıkarak kafayla topu uzaklaştırdı.

30' Denizlispor'da Rodallega, Marcao'ya girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.

35' Denizlispor gole çok yaklaştı. Sagal'ın ara pasına hareketlenen ve Muslera ile karşı karşıya kalan Recep Niyaz, Uruguaylı kaleciyi geçemedi, top kornere çıktı. Kullanılan kornere iyi yükselen Fabiano'nun yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40' Dossevi'nin ortasında top arka direkte Rodallega'ya geldi. Tecübeli golü vakit kaybetmeden topu ceza sahasına gönderdi, araya giren Martin Linnes, tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 45+1' Galatasaray soyunma odasına 3 farklı üstünlükle gidiyor. Denizlispor savunmasında seken topa ceza sahasında çok iyi yükselen Ryan Donk, kafa vuruşunu yaptı. Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor'da Sacko'nun yerine 18 yaşındaki Tusha oyuna dahil oldu. Kosovalı forvet, ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıktı.

46' Galatasaray Linnes'le etkili geliyor. Norveçli futbolcunun sağ kanattan yaptığı orta savunmadan döndü. Muhammet, Babel'e gelmeden araya girdi ve tehlikeyi önledi.

GOL | 48' Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Rodallega'nın savunma arkasına attığı pasla Muslera ile karşı karşıya kalan 18 yaşındaki Tucha, topu ağlara gönderdi ve ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı. Lisansı bugün çıkan Kosovalı forvet, ilk golünü Galatasaray ağlarına bıraktı ve bu sezon ligde en genç gol sevinci yaşayan futbolcu oldu.

53' Galatasaray tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Emre Akbaba'nın yaptığı vuruş, Denizlispor kalecisi Pantilimon'da kaldı.

55' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda Turan, sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Emre Akbaba'yı düşündü ancak Bergdich zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

57' Savunmadan çıkan Donk, ara pasıyla topu Emre Akbaba ile buluşturdu. Tecrübeli futbolcunun şutu, Denizlispor savunmasından döndü.

59' Galatasaray, 4. gole çok yaklaştı. Belhanda'dan aldığı topta ceza sahasına giren Feghouli, Denizlispor savunmasından kurtuldu ve vuruşunu yaptı. Kalesini kapatan Pantilimon, farkın 3'e çıkmasını önledi.

GOL | 60' Babel'in pasına koşu yapan ve Denizli savunmasından kurtulan Saracchi, vakit kaybetmeden şutunu attı. Pantilimon'dan seken top Muhammet'e çaptı ve ağlarla buluştu. Denizlispor'un 1999 doğumlu stoperi Muhammet Özkal, Hatayspor maçının ardından Galatasaray karşısında da kendi kalesine topu ağlara gönderdi. Üst üste 2 maçtır büyük şanssızlık yaşayan genç oyuncu, golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

63' Denizlispor'da Ahmed Yasin, Dossevi'nin yerine oyunda.

GOL | 64' Galatasaray'dan gol yağmuru. Saracchi'nin ortası arka direkte Linnes'e geldi. Linnes, boş durumda olan Belhanda'yı gördü. Faslı oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray farkı 4'e çıkardı.

69' Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Etebo, Taylan'ın yerine Ömer Bayram oyunda.

70' Galatasaray'da Babel net bir fırsattan yararlanamadı. Savunmadan kurtulan ve ceza sahasına giren Babel, Pantilimon'la karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcunun aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

73' Belhanda sağ kanattan hareketlenen Feghouli'yi gördü onun içeriye çevirdiği topa Emre ve Babel dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

74' Hızlı gelişen Denizlispor atağında sol kanattan ceza alanına giren Sagal çaprazdan vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

76' Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyunda.

79' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer'in ortaya çevirdiği topa Emre vurdu Pantilimon çıkardı, dönen topa Ömer bir kez daha vurdu, Pantilimon yine gole izin vermedi.

83' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Jesse Sekidika, Younes Belhanda'nın yerine Emre Kılınç oyunda.

85' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem savunma arkasına sarktı çevirdiği topu Babel ağlara gönderdi ancak Kerem'in pozisyonu için yardımcı hakemin bayrağı havada.

87' Rodallega, Muslera'nın önde olduğunu görüp uzaklardan vurdu ancak top Uruguay'lı kalecide kaldı.

GOL | 90+2 Ryan Babel'in pasında sağ çaprazdan içeriye giren Jesse Sekidika'nın sert şutu ağlarla buluştu. Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atan Sekidika, skoru belirleyen isim oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Suat Arslanboğa son düdüğü çaldı ve Galatasaray, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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