Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk etti.

Galatasaray, son çeyreğine 48-52'lik skorla geride girdiği maçta Beşiktaş'ı seyircisinin de desteğiyle 74-65 mağlup etti.

Maça etkili başlayan Galatasaray, Greg Whittington ve Aaron Harrison'ın üçlük isabetleri ile ilk 5 dakikalık bölümü 13-8 önde geçti. Televizyon molasının ardından aradaki farkı periyot sonuna taşımayı başaran Galatasaray, ilk çeyreği 21-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de oyundaki denge sürdü ve Galatasaray ilk 5 dakikalık bölümü 30-24 ile geçip 1:17 kala 37-30'luk üstünlüğü yakaladığı ilk yarıyı 37-32 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Burak Can Yıldızlı ile etkili olan Beşiktaş, 6:13 kala 39-41 ile üstünlüğü yakaladı. Burak ile hücumda etkinliğini sürdüren Siyah-Beyazlılar, 1:15 kala skoru 45-50'ye getirdi. Beşiktaş, çeyreği de 48-52 üstün kapatan taraf oldu.

Son çeyreğe Galatasaray, hücumda Can Korkmaz'ın basketleriyle etkili girdi. 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 6:35 kala skoru 58-52 yaptı. Çeyreğin ilerleyen bölümünde Galatasaray, 11 sayılık farka kadar ulaşsa da karşılaşmadan 74-65'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 1. galibiyette kaldı.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Türk Telekom'a mağlup olduktan sonra iki EuroCup maçı da dahil olmak üzere Galatasaray, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



